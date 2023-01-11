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Любовный гороскоп на сегодня, 12 января 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 12 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:52, 11 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 12 января 2023 года по знакам зодиака

Овен
Сегодня Вашему любимому человеку придет в голову какая-то очень светлая идея, которая захватит его с головой. Он захочет поделиться ею с Вами, но вряд ли сможет достойным образом ее вербализовать. Постарайтесь понять его с полуслова: это очень важно.



Телец
Сегодня Ваш любимый человек будет относиться к Вам, как хрустальной вазе, а к вашим отношениям – как к чему-то еще более хрупкому и драгоценному. Это будет сопровождаться множеством переживаний с его стороны. Постарайтесь его успокоить по мере возможности.

Близнецы
Сегодня Вашему любимому человеку захочется похвастаться перед Вами какими-то своими достижениями и навыками. Даже если Вы не считаете то, что он делает, значительным, или же умеете это делать гораздо лучше, изобразите искренний восторг, поощрите его своей улыбкой.

Рак
В этот день обратите особое внимание на свой внешний вид. Вы должны быть неподражаемы, воплощать собой образчик вкуса, стиля и элегантности. Ваш любимый человек, ныне существующий или потенциальный, обязательно это оценит и не упустит свой шанс.

Лев
Сегодня Вашему любимому человеку будет не всё равно, во что Вы одеты, как Вы выглядите и какой образ собой олицетворяете. Поэтому постарайтесь максимально отвечать его потребностям и соответствовать его ожиданиям. Моральное вознаграждение гарантировано!


Дева
Не стоит так волноваться за любимого человека и рисовать себе в воображении страшные картины его настоящего и будущего. Да, в этот день следовать данному совету будет сложновато, однако для сохранения и Ваших нервов, и нервов Вашей половинки — просто необходимо.

Весы
Только от Вас зависит, сбудется Ваша мечта о счастливой любви с этим человеком сегодня или не сбудется никогда. Правильно сформулируйте цель, настройтесь на победу и решительно идите в бой с суровой реальностью за право любить и быть любимым. Основных правил три: видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.

Скорпион
Будьте осторожны! Семь раз отмерьте перед тем, как отрезать; десять раз подумайте прежде чем сказать что-либо Вашему любимому человеку. Сегодня лучше лишний раз промолчать, чем выдать какое-нибудь не то слово, которое подействует как непогашенная спичка в сухом лесу.

Стрелец
Сегодня Вы поймете, что Ваш любимый человек перестал целиком и полностью от Вас зависеть и является вполне самостоятельной единицей общества. Нельзя сказать, что Вас это очень огорчит или очень порадует, однако факт останется фактом. И с ним придется смириться.

Козерог
Сегодня вам стоит заняться вместе каким-либо бесполезным делом. Например, пособирать паззл на тысячу частичек или поиграть в подкидного дурака. Это позволит вам отвлечься от ненужных мыслей и вдоволь повеселиться на пару! А потом долго рассказывать, как замечательно вы провели совместное время суток.

Водолей
Сегодня Ваш любимый человек будет руководствоваться в выборе оптимальной модели поведения с Вами не знанием Вашего внутреннего мира, а своими представлениями о том, как нужно и должно поступать в подобной ситуации. Остается надеяться, что они будут правильными.



Рыбы
В этот день звезды будут на Вашей стороне, а значит, удача Вам улыбнется, и каждое Ваше желание обязательно исполнится. Только загадайте что-нибудь действительно радостное, яркое и удивительное, чтобы потом не пришлось жалеть об упущенных возможностях. Личной жизни это тоже касается.

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Гороскоп на сегодня, 12 января 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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