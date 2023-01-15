Гороскоп на сегодня, 15 января 2023 года, для всех знаков зодиака

00:22, 15 янв 2023

Этот день наверняка понравится людям амбициозным, ставящим достижение профессиональных целей выше всего остального. Деловые связи становятся прочнее, можно обзавестись новыми союзниками и расширить круг партнеров, наладить отношения с покровителями и инвесторами. Хороший день для проявления инициативы, внесения коммерческих предложений. Удачными будут инвестиции в бизнес.







А вот с точки зрения личных отношений этот день не столь благоприятен. Возможны конфликты даже в гармоничных парах. Поскольку практически все склонны высказывать свое мнение, не особенно заботясь о такте и дипломатии, сегодня прозвучит немало обидных слов.



Овен

Этот день отлично подходит для воплощения в жизнь какого-то смелого замысла. Вас никто не поддерживает? Не беда, сегодня вам по силам решить практически любую задачу самостоятельно. Творческий потенциал высок, однако вы не уноситесь в заоблачные дали на крыльях фантазии, а занимаетесь решением вполне реальных проблем.



Телец

Вы знаете, что у вас все получится, и интуиция вас не обманывает. День складывается самым благоприятным образом. На пользу идет общение с женщинами; представительницы прекрасного пола оказываются не только хорошими подругами, но и надежными деловыми партнерами.



Близнецы

Подходящий день для начала новых дел. Хорошо, если они будут не только полезны вам лично, но и направлены на достижение всеобщего благополучия. Вы заботливы, терпеливы, внимательны – люди, оказавшиеся в сложной ситуации, получают массу удовольствия от общения с вами.



Рак

День начинается легко и приятно, многие представители знака чувствуют себя окрыленными, верят, что могут достичь любых целей. К сожалению, это не так: возможны разочарования, встречи не оправдают ожиданий, не исключены финансовые проблемы. Вечер связан с ростом деловой активности, многие Раки работают сверхурочно не в силу обстоятельств, а по собственному желанию.



Лев

Довольно спокойный день. Проблемы не исключены, однако справляетесь вы с ними быстро и уверенности в успехе не теряете. Многие представители знака получают шанс одержать верх на соперниками, предстать в самом лучшем виде перед теми, чье мнение считают важным.





Дева

На работе вы почувствуете себя хозяином положения. Будете хорошо и уверенно выполнять свои обязанности и при этом с готовностью придете на помощь коллегам, если это понадобится. И хотя потрудиться, скорее всего, придется чуть больше обычного, вы останетесь довольны собой и почувствуете радость от того, что нужны и незаменимы.



Весы

Нечто очень приятное может произойти в начале дня; остальная его часть проходит без значительных событий. У многих Весов появляются новые профессиональные задачи и обязанности, но неприятных эмоций это не вызывает: во-первых, у вас достаточно времени, чтобы разобраться, что к чему; во-вторых, труды ваши не остаются без вознаграждения.



Скорпион

Вас ждет трудный день, щедрый на неприятные сюрпризы и разнообразные проблемы. Стремительно портятся отношения с окружающими, и вы не знаете, что лучше: то ли пытаться все наладить и восстановить, то ли начать искать людей, с которыми будет легче достичь взаимопонимания. Имейте в виду, что новые знакомства в этот день требуют особой разборчивости, очень велика вероятность связаться с какой-то недостойной особой.



Стрелец

Перед вами открываются новые возможности и заманчивые перспективы. Однако рассчитывать на легкие успехи не стоит: для того, чтобы одержать хоть сколько-нибудь значимые победы, придется потрудиться. К счастью, вы можете рассчитывать на поддержку союзников: они и на помощь придут в нужный момент, и советы дают хорошие. Возможно начало плодотворного делового сотрудничества.



Козерог

Высок интеллектуальный потенциал представителей знака, Козероги блестяще справляются с решением сложных проблем. День подходит для учебы. Вероятно получение важной деловой информации, использовав которую, вы немедленно улучшите свое финансовое положение. Хорошо проходят командировки.



Водолей

За дела стоит приняться пораньше, потому что в первой половине дня будет гораздо легче сосредоточиться, чем во второй. Новая информация заставит скорректировать планы, в первую очередь – финансовые; придется отказаться от каких-то покупок и развлечений. Неплохой день для начала изучения иностранного языка или повышения квалификации.









Рыбы

Вы очень хорошо знаете, чего хотите, и готовы на многое, чтобы этого добиться. Представители знака сегодня проявляют твердость, обычно им не свойственную, что может неприятно удивить окружающих. Вы готовы пойти на компромисс, но никому не позволяете оказывать на вас давление.

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