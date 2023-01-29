Любовный гороскоп на сегодня, 30 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:06, 29 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 30 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вы будете спокойны и рассудительны. Даже, наверное, чересчур. Кстати, любовь и разумность не очень сочетаются, поэтому Ваша половинка не будет в восторге от изменений, произошедших с Вами в этот день. Постарайтесь в себе сохранить хотя бы каплю своего обычного безумства.







Телец

Будьте сегодня строги и требовательны к Вашему любимому человеку. Только таким путем Вы сможете добиться от него желаемого результата, адекватной реакции и исполнения его обещаний и Ваших желаний. В противном случае он останется бездеятелен и пассивен.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется что-то Вам доказать, причем очень для него важное. На Ваш же взгляд это важное окажется вовсе не таким необходимым, поэтому Вы будете слушать его невнимательно и упускать звенья логической цепи, чем рискуете очень его обидеть.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто на протяжение всей ночи сохранять бодрость духа. Периодически ему будут просто необходимы уединение, спокойствие и понимание. А также Ваши участие и поддержка. Постарайтесь все время быть рядом.



Лев

Если уж Вы решили держать что-то в секрете от Вашего любимого человека, то приложите максимум усилий для того, чтобы он о наличии этого секрета даже не начал догадываться. В противном случае, ваши отношения могут пойти под откос, а Вам это сейчас ни к чему. Особенно сегодня.





Дева

Если Ваш брак трещит по швам, а любимый хомячок укусил утром за палец, значит, не все ладно в датском королевстве и пришло время что-то менять в своей жизни. Звезды дают дельный совет — сделайте себе новую прическу и поменяйте работу. Дайте новым мыслям и впечатлениям наполнить Вашу жизнь новым содержанием и смыслом!



Весы

Семейная идиллия Весов сегодня может быть подвергнута некоторым испытаниям. Ваш супруг, вероятно, будет недоволен недостатком внимания с Вашей стороны, и у него, скорее всего, будут на то веские причины. Звезды советуют проявить заботу — поинтересуйтесь его делами, только не очень назойливо, а иначе Вы рискуете усугубить ситуацию.



Скорпион

В этот день Ваши желания категорически не будут совпадать с Вашими возможностями. Если Вы запланируете на вечер прогулку по парку с Вашим любимым человеком, то обязательно на работе задержат либо Вас, либо Вашу половинку. Либо парк закроют. Либо появится еще множество неотложных дел.



Стрелец

Сегодня Вам будет грустно без Вашего любимого человека, и каждая минута, проведенная вдали от него, будет казаться Вам вечностью. Постарайтесь не принимать все это так близко к сердцу: вполне возможно, что когда-нибудь Вы будете вспоминать эти минуты одиночества как блаженство.



Козерог

Вы удивительный человек. Остается только изумляться, почему это очевидно только для Вас самого. Быть может, Вы просто ленитесь удивлять окружающих? Так попробуйте — это заметно повысит Ваш рейтинг.



Водолей

Водолеям стоит быть поаккуратнее в обращении с домашней утварью. Сегодня она не будет признавать в Вас хозяина. Особенного внимания потребуют колющие и режущие предметы. Небеса не советуют Вам в этот день исполнять поварские обязанности.









Рыбы

Рыбам следует несколько охладить огонь своих желаний ради спокойствия в личной жизни. Можно просто водой: хотите — пейте, хотите — купайтесь. Метать же молнии и жечь взглядом членов семьи не стоит — в противном случае есть шанс через некоторое время остаться на пепелище.

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