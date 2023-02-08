Любовный гороскоп на сегодня, 8 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

00:25, 08 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 8 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам очень понадобится поддержка Вашего любимого человека, причем как моральная, так и физическая. То есть без него Вам довольно трудно будет принять важное решение и выйти из автобуса, причем неизвестно, что вызовет наибольшую сложность. Поэтому пусть он все время будет рядом! Так, на всякий случай.







Телец

Если бы Вы знали, что все сложится именно так, как сложится, Вы бы наверняка поступили иначе или хотя бы подготовили себя морально к другому исходу событий. Что ж, все предугадать невозможно, особенно некоторые сюрпризы, которые время от времени преподносит Вам Ваша личная жизнь.



Близнецы

Сегодня Вам не стоит слишком часто вспоминать прошлое и Ваши предыдущие отношения, поскольку эти воспоминания лишь помешают Вам строить Ваше настоящее и будущее вместе с Вашим ныне любящим и любимым человеком. Оставьте воспоминания на более устойчивый период.



Рак

Сегодня Вам будет довольно грустно узнавать некоторые факты из жизни Вашего любимого человека. Однако знание их поможет Вам лучше и правильнее оценить его настоящее и ваше совместное будущее, а также вероятность благоприятного исхода происходящих сейчас событий.



Лев

Не позволяйте прошлому портить Вам Ваше настоящее! Если прежде любимый Вами человек позвонит или напишет Вам в этот день, умоляя вернуть все то, что между вами было, или, того хуже, начнет шантажировать – не поддавайтесь на провокации и угрозы. Особенно если Вы на данный момент счастливы.





Дева

Сегодня крайне благоприятный день для продолжения рода. Возможно, это касается Вас, но не исключены и другие варианты: в доме могут появиться котята или хомячки, новый побег даст любимый плющ или разведутся плодовые мушки. Если у Вас имеется возможность выбора, ею лучше воспользоваться.



Весы

Вы сетуете на то, что Ваша половинка совсем Вас не понимает. А может быть, виновата в этом не она, а Вы? Возможно, Вы говорите на непонятном для нее языке, требуете невозможного или и вовсе думаете, что она читает Ваши мысли. Попробуйте поставить себя на ее место и посмотрите на себя ее глазами.



Скорпион

Сегодня стоит прислушаться к мнению Ваших друзей о Вашем любимом человеке. Положительное или отрицательное, оно будет в любом случае объективнее Вашего, ибо окажется взглядом со стороны, непредвзятым и незаинтересованным. Это как раз то, что Вам нужно на данный момент.



Стрелец

Сегодня Вы поймете, насколько Вам действительно близок, дорог и необходим Ваш любимый человек и насколько без него Ваша жизнь была бы менее радостной, легкой и светлой. Не забудьте ему об этом сказать и поблагодарить его за солнце в своей жизни от души.



Козерог

Ваш лучший друг сегодня станет незаменимым помощником в решении Ваших любовных проблем. Он и посоветует, и выслушает, и даже, вполне возможно, даст понять каким-либо образом объекту Ваших воздыханий о свойстве Ваших чувств. Если Вы считаете последнее неуместным, лучше друга сразу об этом предупредить. На всякий случай.



Водолей

Сегодня Вы с легкостью напишете стихотворение, рассказ, оду, очерк, песню или реферат – в зависимости от того, каким именно будет Ваше настроение. Может быть, творение Ваше стоит посвятить Вашему любимому человеку? Впрочем, если оно окажется рефератом, то лучше, наверное, не стоит.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется проводить с Вами столько времени, сколько Вам это будет необходимо, поэтому у вас могут возникнуть определенные конфликты по данному вопросу. Постарайтесь урегулировать их мирным путем, не прибегая к экстренным мерам.

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