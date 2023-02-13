Любовный гороскоп на сегодня, 14 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:36, 13 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 14 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Овнов сегодня ждет задача не из легких — убедить домашних в своей правоте. Звезды предсказывают, что убеждать придется на тему мытья посуды. Наш совет — не просите никого, лучше сделайте это сами. Вам очень повезло — мытье посуды прекрасно убивает стресс. Больше никаких разногласий на семейном фронте не предвидится.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку придется долго Вам доказывать какую-то истину, с которой Вы по той или иной причине согласны не будете. Что ж, либо вы придете к консенсусу, либо кто-то переменит свое мнение. Главное – постарайтесь не доводить спор до ссоры.



Близнецы

Сегодня Вам необходимо дать себе передышку от личной жизни. Побудьте в этот день вдалеке от Вашего любимого человека, постарайтесь общаться с ним по минимуму. Иногда очень хочется побыть собой и только собой, а не чьей-то половинкой, и сегодня самый подходящий день для такого начинания.



Рак

Постарайтесь сегодня целый день быть мысленно рядом с Вашим любимым человеком, поддерживать его во всех его начинаниях, быть с ним терпеливым и терпимым. В конце концов, у каждого бывают минуты слабости. У него такая минута продлится весь сегодняшний день.



Лев

Сегодня у Вас может создаться впечатление, что Ваш любимый человек поддразнивает Вас, провоцирует на что-то, пытается добиться от Вас какой-то определенной реакции. Если Вы точно знаете, какой именно, выдайте ему ее: пусть человеку приятно будет. Если же нет, постарайтесь угадать.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек придумает себе какую-то проблему, с которой бороться придется потом Вам. Во всяком случае, принимать в борьбе активное участие. Постарайтесь помешать процессу придумывания. Тогда Вам впоследствии будет проще.



Весы

Сегодня что бы ни делал Ваш любимый человек, Вам будет казаться, что действия его ошибочны и можно было бы поступить совершенно по-другому. Однако ему это стоит говорить только в очень мягкой форме, тактично и ненавязчиво, иначе сила противодействия будет значительно превышать силу действия.



Скорпион

Сегодня Вы будете склонны к тому, чтобы делать ложные выводы из поведения Вашего любимого человека и верить им безоговорочно. Увы, они далеко не всегда будут верными и хорошо, если в половине случаев ими можно было руководствоваться при выборе той или иной модели поведения.



Стрелец

Сегодня Вам предложат начать романтические отношения. Причём Вы явно не будете ожидать такого выпада со стороны данного человека, поэтому сильное удивление Вам гарантировано. Впрочем, Вы быстро возьмёте себя в руки и дадите достойный ответ. Какой — решать Вам.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется проводить с Вами столько времени, сколько Вы считаете нужным. Из-за этого у вас, разумеется, могут разгореться споры и даже ссоры. Постарайтесь все же найти какой-то компромисс или хотя бы пойти на него самостоятельно.



Водолей

В этот день Вам непросто будет сохранить спокойствие и терпение рядом с Вашим любимым человеком. Однако у Вас все же это получится, пусть даже и не идеальным образом, за что он будет Вам благодарен в течение довольно длительного периода времени. Так что игра определенно будет стоить свеч.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет постоянно казаться, что Вы хотите его разыграть, причем иногда у него будет возникать полное ощущение того, что разыграть его Вы хотите как-то очень обидно. Постарайтесь его как-то в этом разубедить, иначе результат может получиться грустным.

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