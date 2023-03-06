Любовный гороскоп на сегодня, 7 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:16, 06 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 7 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Похоже, в Вас кто-то без памяти влюблен. Оглядитесь — вполне вероятно, что сегодня Вы это, наконец, заметите. Если Вам покажется, что несчастный уж очень страдает, постарайтесь ему помочь. Не хотите связываться с ним какими бы то ни было отношениями — добейте.







Телец

Сегодня не стоит слишком погружаться в свои мысли во время прогулок по улицам Вашего любимого города. Дело в том, что по дороге куда-то Вы можете встретить Вашу вторую половинку или просто человека, достойного Вашего внимания. Было бы очень обидно его упустить.



Близнецы

Сегодня поведение Вашего любимого человека будет не настолько логичным, насколько Вам хотелось бы, да и вообще вряд ли будет соответствовать Вашим представлениям о том, как себя должен вести идеальный представитель противоположного Вам пола. Увы, придется смириться.



Рак

В этот день исполнится Ваше заветное желание, которое, вполне возможно, будет касаться Вашей личной жизни и отношений с дорогим Вам человеком. Однако велика вероятность и разочарования в том, что подарит Вам судьба. Поэтому не стоит ожидать очень многого от заветного чуда: радуйтесь тому, что дадут.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку не придется проводить много времени за решением Ваших проблем, потому что Вы вполне в состоянии будете решить их самостоятельно. Его задачей будет лишь подтолкнуть Вас в правильном направлении, придать нужное ускорение Вашим мыслям и движениям.





Дева

Сегодня для Вас велика вероятность встречи с прошлым, то есть с людьми, которые играли некогда большую роль в Вашей личной жизни. Они и в этот день могут внести свою немалую лепту в Ваши отношения с любимым человеком, если Вы этому не воспротивитесь.



Весы

Сегодня для Вас день удачных покупок. Но удачными они будут лишь в том случае, если по магазинам Вы будете ходить в обществе Вашего любимого человека, и он все одобрит. Не стоит забывать о том, что ему шоппинг может оказаться не в радость, поэтому не злоупотребляйте вниманием Вашей половинки.



Скорпион

Сегодня Вам наконец удастся расквитаться с надоевшими делами, раздать денежные и любовные долги и пуститься наконец в свободное плавание, о котором Вы так давно мечтали. Главное, чтобы Вас в случайную гавань не занесло, где разбиваются корабли любви.



Стрелец

Может быть, вам вместе плохо потому, что вы подобрали неправильное название вашим отношениям? Проведите «ребрендинг» — назовите то, что между вами происходит, по-другому. Помните капитана Врунгеля? Как вы яхту назовете, так она и поплывет!



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку придется долго Вам доказывать какую-то истину, с которой Вы по той или иной причине согласны не будете. Что ж, либо вы придете к консенсусу, либо кто-то переменит свое мнение. Главное – постарайтесь не доводить спор до ссоры.



Водолей

Сегодня Вы осознаете наконец, что Вы настоящее сокровище! «Лучше поздно, чем никогда», – улыбаются звезды, тревожась, однако, за непредсказуемые последствия в области Вашей личной жизни, потому что подобное осознание непременно к ним приведет. Главное – не зазнавайтесь!









Рыбы

Пусть сегодняшний день станет замечательным поводом для того, чтобы вспомнить чье-либо детство: либо Ваше, либо Вашей половинки. Сходите в Вашу или ее школу, познакомьтесь с учителями, прогуляйтесь по шумным школьным этажам. Вас захлестнет волна воспоминаний, а за нею — и волна нежности.

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