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Гороскоп на сегодня, 13 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:04, 12 мар 2023

Жажда власти, являющаяся сегодня в самом неблагородном и низменном виде, многих толкает на поступки, которых потом придется стыдиться. Демонстрируя исключительно благие намерения, люди ввязываются в борьбу за весьма призрачный трофей – всеобщее признание. Но силы тратятся напрасно: схватки этого дня, в большинстве своем, заканчиваются унылой ничьей.



Чем меньше ваших приоритетов лежит в сфере общественного и чем больше – в области личного, тем спокойнее для вас сложится этот день. Сейчас можно окружить близких вниманием и заботой, поддержать того, кто попал в сложную ситуацию, укрепить семейные связи и вновь разжечь затухающий роман.

Овен
Вы слишком большое значение придаете своим догадкам и фантазиям, а вот факты недооцениваете. При таком подходе и ошибок наделать недолго; радует только то, что непоправимыми они точно не будут. Во второй половине дня могут появиться интересные идеи, не исключены и настоящие озарения, почти гениальные догадки, касающиеся будущего.

Телец
Окружающие требуют от вас многого, и вы трудитесь, не покладая рук, чтобы никого не разочаровать. День оказывается довольно утомительным, но плодотворным. Тельцы одинаково хорошо справляются и с уже знакомыми, и с новыми задачами. День подходит для обмена опытом, педагогической деятельности.

Близнецы
День связан с напрасными надеждами и неоправданными ожиданиями. Близнецам кажется, что наступил тот момент, когда к их ногам должны лечь все сокровища мира – но, вот беда, никто почему-то этих сокровищ не несет. Приходится развивать бурную деятельность, чтобы добиться хоть чего-то, при этому нужно постараться избежать суеты, которая мешает сосредоточиться.

Рак
День не подходит для поиска новых сотрудников и деловых партнеров: люди, с которыми вы сегодня встречаетесь, охотно делятся с вами своими проблемами, но не торопятся решать ваши. Зато можно с пользой потратить деньги и получить от этого удовольствие – день как будто специально создан для шопинга, все покупки оказываются удачными.

Лев
В этот день вам предстоит встретиться с неприятной особой, которая в последнее время не раз вмешивалась в ваши дела и путала ваши карты. Такая встреча, конечно, не поднимет настроение. Львам потребуется немало времени, чтобы справиться с раздражением и восстановить душевное равновесие.


Дева
Трудно сосредоточиться на профессиональных делах. Многие представители знака допускают ошибки в расчетах, совершают промахи. К счастью, рядом есть люди, которые подскажут, как исправить оплошности; ваша задача – не пропустить хорошие советы мимо ушей. Даже если обстоятельства складываются не самым удачным образом, вам удается сохранить спокойствие и душевное равновесие, неудивительно, что к вам часто обращаются за поддержкой.

Весы
Многое будет зависеть от того, какую позицию вы займете по отношению к окружающим. Неуместны проявления эгоизма и самодовольства, снисходительный тон в общении, игнорирование чужих проблем. Люди, с которыми вас сегодня сводит судьба, сыграют важную роль в вашей жизни, и стоит постараться произвести на них хорошее впечатление.

Скорпион
День не лишен проблем, но огорчаться по этому поводу не стоит, ведь именно решая их, вы проявите себя с лучшей стороны. Появляются новые союзники и поклонники; люди, которым не удается самостоятельно преодолеть трудности, тянутся к вам в надежде получить поддержку. Этот день хорошо подходит для любых необычных занятий, требующих храбрости, изобретательности и находчивости.

Стрелец
Благоприятный день для переговоров, общения с людьми, симпатию которых вы хотели бы завоевать. Можно действовать так, как подсказывает сердце, нарушать традиции, а порой и правила этикета. Чем более открыты и искренни вы будете с близкими людьми, тем гармоничнее будут складываться отношения.

Козерог
Дел будет несколько больше, чем вы ожидали, но справиться со всем удастся быстро, и даже останется время для отдыха или приятных, но бесполезных занятий. Настроение у вас хорошее, вы щедро делитесь позитивными эмоциями с окружающими – неудивительно, что люди к вам тянутся. Можно покупать компьютеры, смартфоны и другую «умную» технику.

Водолей
Обстоятельства позволят произвести приятное впечатление и продемонстрировать свои умения. Однако не стоит форсировать события и добиваться немедленной положительной реакции от окружающих. Не напрашивайтесь на комплименты, не стоит также беспокоится о том, что вас не заметили. В более благоприятное время ваши заслуги оценят по достоинству.



Рыбы
Этот день порадует приятными сюрпризами и известиями, которые поднимут настроение. Однако не стоит забывать о недавно возникших проблемах, по-прежнему требующих решения. Вы должны настроиться на серьезный лад, иначе непременно что-нибудь перепутаете и упустите.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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