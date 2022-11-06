Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:19, 06 ноя 2022

Весьма непростой день, который характеризуется обострением противоречий в отношениях людей, связанных родственными, любовными или романтическими узами. Лучшее, что можно сделать в этой непростой ситуации – сохранять терпение и хладнокровие, не позволяя досадным мелочам выводить себя из равновесия и лишать душевного спокойствия. Те, кто не теряет здравого смысла и всегда руководствуется логикой, в этот день смогут принять мудрые решения, которые окажут влияние на события ближайшего будущего.







Потребуют внимания дела, которые вы долгое время откладывали, придется заняться решением проблем, принявших хронический характер. Помните, что этот день не подходит для грандиозных перемен; к цели лучше двигаться неспешно, но решительно.



Овен

Этот день будет довольно сложным: вы крайне нетерпеливы, а умение спокойно дождаться благоприятного момента сегодня совершенно необходимо. Поэтому отыщите все хладнокровие, которым располагаете, и используйте его по назначению. Для деловых переговоров этот день не подходит: вы слишком эмоциональны, поэтому вести дискуссию в конструктивном ключе не всегда возможно. А вот для самостоятельной работы день вполне подходит.



Телец

Очень благоприятный день для работы, особенно той, которая для вас интересна. Есть возможность не только добиться успеха, но и познакомиться с людьми, которые будут помогать вам, заручиться их поддержкой. Продуктивным будет деловое общение, и даже самую напряженную дискуссию вам удастся направить в конструктивное русло.



Близнецы

День непростой, интересный и запоминающийся. Представителям знака предстоит многому научиться, причем наставниками их могут стать не самые приятные в общении люди. Вы стараетесь избегать конфликтов, но это удается не всегда; разрядить напряженную ситуацию шуткой – не лучшая идея, поскольку чувство юмора, к сожалению, сегодня вас подводит.



Рак

Новые дела начинайте без долгий сомнений и раздумий: первых успехов вы добьетесь быстро, вскоре получите необходимую помощь, да и прибыль не заставит себя ждать. Желающим завязать полезные знакомства рекомендуется посещать конференции, семинары, другие подобные мероприятия: на тех, кого там встретите, вы произведете хорошее впечатление.



Лев

Вы энергичны и готовы на все, чтобы достичь поставленных целей. Удастся ли это, выяснится во второй половине дня. Старайтесь не торопиться: терпение – это именно то качество, которое вам сегодня пригодится. Хорошо проходят поездки, можно отправляться в далекие путешествия.





Дева

Благоприятный день. Нельзя сказать, что вам как-то особенно везет, но со всем, за что беретесь, вы справляетесь отлично. Ваши усилия не напрасны, и если вы приступаете к реализации какого-то нового проекта, можно не сомневаться, что он будет успешным, даже если окружающие говорят обратное. Могут отказать в поддержке давние союзники, но вы отлично справитесь и без них.



Весы

Вы слишком большое значение придаете своим догадкам и фантазиям, а вот факты недооцениваете. При таком подходе и ошибок наделать недолго; радует только то, что непоправимыми они точно не будут. Во второй половине дня могут появиться интересные идеи, не исключены и настоящие озарения, почти гениальные догадки, касающиеся будущего.



Скорпион

Никак не удается выстроить отношения с окружающими так, чтобы общение приносило вам удовольствие. Вам кажется, что люди не видят ваших достоинств. Но чем больше усилий вы прикладываете, чтобы привлечь внимание к вашим лучшим качествам, тем более скромным (а порой и смешным) оказывается результат.



Стрелец

Подходящий день для делового общения, многочисленные деловые контакты будут удачными. Появляются хорошие идеи, которым немедленно удается найти применение. Вашего внимания жаждут многие, но добиться его удается только самым достойным: вы отлично разбираетесь в людях и не тратите время на тех, кто этого не заслуживает.



Козерог

Вам будет непросто разобраться в отношениях с окружающими, отличить друзей от врагов, отделить сочувствующих от тайных недоброжелателей. Прислушиваясь к доводам здравого смысла, вы найдете выход из сложной ситуации, но вам придется изменить свое отношение ко многим вещам, которые вы раньше считали очевидными.



Водолей

Первая половина дня проходит спокойно. Вы можете действовать в соответствии с ранее составленными планами, не опасаясь неожиданностей. В середине дня возможна встреча с влиятельным человеком, который предложит вам поддержку. Прежде, чем ответить согласием, взвесьте все «за» и «против»: скорее всего, условия, которые ставит ваш потенциальный покровитель, не так благоприятны, как вам хотелось бы.









Рыбы

Удачный и многообещающий день, вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь. Можно браться за новые дела, в том числе сложные – неудач не опасайтесь. Хорошо проходят переговоры, можно подписывать важные документы и заключать сделки.

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