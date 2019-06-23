Любовный гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 23 июня 2019 Овен

Сегодня вам придётся выложиться по полной, чтобы ваш любимый человек не смог вас упрекнуть в том, что вы всё делаете спустя рукава, без тщания, старания и ответственности. Тогда, пожалуй, вам удастся избежать ссоры и обмена претензиями, что весьма благоприятно повлияет на ваш тандем.





Любовный гороскоп на 23 июня 2019 Телец

Не стоит искать сегодня тайных смыслов в действиях вашего любимого человека. Скорее всего, их просто не будет: он будет действовать ровно так, как будут подсказывать ему его совесть и интуиция. И немножко здравый смысл. Пожалуй, понять можно будет только мотивацию последнего.

В этот день вам просто необходимо окружить себя максимальным количеством дорогих вам людей. Любимый человек, родители, родственники… Если любимых людей больше, чем один, то лучше выбрать общество наиболее любимого: в этот день не стоит себе отказывать в удовольствии быть лишь рядом с теми, кто вам действительно приятен.Звёзды спешат посоветовать вам не слишком сильно рассчитывать на успех в этот день. Все ваши усилия сегодня могут пойти прахом по причине столь ничтожной, что поверить в это будет невозможно.В этот день не стоит слишком большого внимания уделять деталям и мелочам, которых в ваших отношениях с вашим любимым человеком накопилось весьма и весьма немало. Ища соринку, можете не заметить бревно, хотя именно у него и имеются все шансы стать настоящим камнем преткновения.В этот день не стоит слишком большого внимания уделять деталям и мелочам, которых в ваших отношениях с вашим любимым человеком накопилось весьма и весьма немало. Ища соринку, можете не заметить бревно, хотя именно у него и имеются все шансы стать настоящим камнем преткновения.Кто бы мог подумать? Сегодня злейшим врагом ваших отношений станет телевизор. Или компьютер. Ваш любимый человек будет предпочитать его общество вашему. Впрочем, этому можно воспрепятствовать: уезжайте заблаговременно вместе туда, где экрану и монитору просто не будет места.В этот день вашему любимому человеку захочется показать вам мир с другой. неизвестной вам пока стороны, для чего он сделает воистину невозможное. Не забывайте удивляться и восхищаться – или как-то по-другому выказывать свое мнение. Оно действительно очень ему нужно.В любом деле самое трудное – это начать. Потом само покатится, как под горочку. Именно сегодня вам и вашему любимому человеку стоит сделать этот самый первый, самый трудный шаг. Постарайтесь держать его за руку, будьте с ним рядом. Ему труднее, чем вам, гораздо.Будьте осторожны и не делайте никаких неосмотрительных, рискованных шагов, даже если ваша половинка будет всеми руками и ногами за них. Сегодня не лучший день для того, чтобы рисковать и двигаться дальше по дороге любви. Лучше постойте немного вместе там, где вы есть, полюбуйтесь окружающим вас спокойствием и благолепием…

Любовный гороскоп на 23 июня 2019 Водолей

Проведите день спокойно: крик и слезы не решают проблем, антидепрессанты - тоже не выход. Нужно просто взять себя в руки, улыбнуться и решить, чего вам хочется. Семейство, несколько уставшее от ваших капризов и насупленности будет вам очень благодарно.



Любовный гороскоп на 23 июня 2019 Рыбы

Этот день поставит перед вами довольно трудные задачи в области личной жизни, и никто не сможет их решить за вас или вместо вас. Ваш любимый человек будет тем более не помощником вам в этом вопросе, поэтому звезды рекомендуют ни на кого не рассчитывать, а быстро сделать все самому, благо это в ваших силах.