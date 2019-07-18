Любовный гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Овен
Никто не запретит вам считать себя умнее окружающих в целом и вашего любимого в частности. Однако было бы нелишне, если у вас хватило ума не слишком активно демонстрировать свое превосходство.
Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Телец
В этот день между вами и вашим любимым человеком могут встать деньги. Именно денежный вопрос будет способен испортить любые, даже самые доверительные и романтичные отношения. Звезды надеются на то, что вы этого ни в коем случае не допустите.
Читайте также:Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года
В этот день будьте оригинальны и необычны. Забудьте о банальных способах ухаживания, обыкновенных ответах на комплименты с среднестатистических черно-серых нарядах. Будьте исключительны, свежи, оригинальны и экстравагантны! Ваш любимый человек обязательно это оценит.
Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Рак
Включите негромкую музыку, выключите свет и пригласите вашу половинку на романтический танец вашей любви. Даже если она будет в тапочках и халате, да и на вас парадных вещей наблюдаться не будет, всё равно в эти минуты вы будете самыми счастливыми и красивыми из миллионов других пар.
Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Лев
Вы сегодня холодны и неприступны. Вашему любимому человеку придётся вас вновь завоёвывать, если он захочет сохранить с вами близкие отношения. Если он вам действительно дорог – помогите ему в этом непростом деле. В конце концов, вы же с ним были счастливы какое-то время!
Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Дева
Если сегодня вам захочется себя побаловать - не стесняйтесь. Любовь к самому себе делает моложе и привлекательнее. Кстати, если вы заодно полюбите ещё кого-то - от вас не убудет, но не вздумайте выбирать несчастную любовь..
Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Весы
В этот день вам не следует расставаться с какой-нибудь безделушкой, которую вам подарил ваш любимый человек. Или с его фотографией, если ни одна из безделушек не помещается ни в сумку, ни в карман. Все эти приятные мелочи станут самыми сильными талисманами и спасут вас от любых неприятностей.
Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Скорпион
Не стоит искать сегодня тайных смыслов в действиях вашего любимого человека. Скорее всего, их просто не будет: он будет действовать ровно так, как будут подсказывать ему его совесть и интуиция. И немножко здравый смысл. Пожалуй, понять можно будет только мотивацию последнего.
Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Стрелец
Ответственное событие всё ближе. И вы, и ваш любимый человек очень волнуетесь и даже пребываете в лёгком замешательстве: что делать дальше. Возьмите себя в руки и продолжайте действовать по ранее намеченному плану. Серьёзных ошибок звёзды в нем пока не выявили.
Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Козерог
Проведите этот вечер в обществе вашего любимого человека за просмотром какой-нибудь комедии. Вам очень важно хотя бы в течение часа смотреть в одном направлении и испытывать при этом позитивные эмоции. А уж где будет происходить сие действо – решать вам.
Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Водолей
Сегодняшний день пропитан ностальгией. Почему бы и вам не вспомнить свою первую школьную любовь? Или не первую, но самую сильную - не так важно. Позвоните ей, и она наверняка вам обрадуется. Свидание можете назначить на том самом дворе под тем самым деревом. А может быть, еще и в тот же самый костюм влезть сможете?..
Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Рыбы
Сегодня ваш любимый человек будет очень интересно рассказывать о каких-то абсолютно не интересных вам вещах, причем настолько неинтересных, что вы будете удивлены, узнав, что, на самом деле, и про это можно узнавать без особых скуки и отвращения. И почему ваша половинка не была вашим школьным учителем?..