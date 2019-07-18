Любовный гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Овен

Никто не запретит вам считать себя умнее окружающих в целом и вашего любимого в частности. Однако было бы нелишне, если у вас хватило ума не слишком активно демонстрировать свое превосходство.





Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Телец

В этот день между вами и вашим любимым человеком могут встать деньги. Именно денежный вопрос будет способен испортить любые, даже самые доверительные и романтичные отношения. Звезды надеются на то, что вы этого ни в коем случае не допустите.

В этот день будьте оригинальны и необычны. Забудьте о банальных способах ухаживания, обыкновенных ответах на комплименты с среднестатистических черно-серых нарядах. Будьте исключительны, свежи, оригинальны и экстравагантны! Ваш любимый человек обязательно это оценит.Включите негромкую музыку, выключите свет и пригласите вашу половинку на романтический танец вашей любви. Даже если она будет в тапочках и халате, да и на вас парадных вещей наблюдаться не будет, всё равно в эти минуты вы будете самыми счастливыми и красивыми из миллионов других пар.Вы сегодня холодны и неприступны. Вашему любимому человеку придётся вас вновь завоёвывать, если он захочет сохранить с вами близкие отношения. Если он вам действительно дорог – помогите ему в этом непростом деле. В конце концов, вы же с ним были счастливы какое-то время!Если сегодня вам захочется себя побаловать - не стесняйтесь. Любовь к самому себе делает моложе и привлекательнее. Кстати, если вы заодно полюбите ещё кого-то - от вас не убудет, но не вздумайте выбирать несчастную любовь..В этот день вам не следует расставаться с какой-нибудь безделушкой, которую вам подарил ваш любимый человек. Или с его фотографией, если ни одна из безделушек не помещается ни в сумку, ни в карман. Все эти приятные мелочи станут самыми сильными талисманами и спасут вас от любых неприятностей.Не стоит искать сегодня тайных смыслов в действиях вашего любимого человека. Скорее всего, их просто не будет: он будет действовать ровно так, как будут подсказывать ему его совесть и интуиция. И немножко здравый смысл. Пожалуй, понять можно будет только мотивацию последнего.Ответственное событие всё ближе. И вы, и ваш любимый человек очень волнуетесь и даже пребываете в лёгком замешательстве: что делать дальше. Возьмите себя в руки и продолжайте действовать по ранее намеченному плану. Серьёзных ошибок звёзды в нем пока не выявили.Проведите этот вечер в обществе вашего любимого человека за просмотром какой-нибудь комедии. Вам очень важно хотя бы в течение часа смотреть в одном направлении и испытывать при этом позитивные эмоции. А уж где будет происходить сие действо – решать вам.

Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Водолей

Сегодняшний день пропитан ностальгией. Почему бы и вам не вспомнить свою первую школьную любовь? Или не первую, но самую сильную - не так важно. Позвоните ей, и она наверняка вам обрадуется. Свидание можете назначить на том самом дворе под тем самым деревом. А может быть, еще и в тот же самый костюм влезть сможете?..



Любовный гороскоп на 18 июля 2019 Рыбы

Сегодня ваш любимый человек будет очень интересно рассказывать о каких-то абсолютно не интересных вам вещах, причем настолько неинтересных, что вы будете удивлены, узнав, что, на самом деле, и про это можно узнавать без особых скуки и отвращения. И почему ваша половинка не была вашим школьным учителем?..