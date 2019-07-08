Любовный гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 8 июля 2019 Овен

Если вы опять в ссоре – ехидный подарок позволит свести ее на нет. Купите истерически хохочущего плюшевого крокодила или большого розового слона. Подойдут и небольшие сувениры из магазина приколов. Главное, чтобы шутка была незлой, необидной и от души!





Любовный гороскоп на 8 июля 2019 Телец

В этот день вашему любимому человеку будет весьма непросто ответить на все те сложные вопросы, которые вы ему зададите. Однако он приложит все возможные и невозможные усилия для того, чтобы дать вам исчерпывающую информацию касательно всего, что вас интересует.

Сегодня вам не стоит чересчур зависеть от настроений вашего любимого человека, ибо меняться они будут раз по шесть в час, и никаких нервов вам не хватит, чтобы целиком и полностью отвечать его сиюминутным требованиям. Будьте собой, постарайтесь расслабиться и просто жить.Замечательный день для совместных поездок и путешествий. Причём желательно, чтобы эти путешествия были не за хлебом в магазин напротив, а куда-нибудь за город, на природу. Устройте себе небольшое приключение: автомобильное, велосипедное или поездное.Ваш любимый человек будет очень серьезно к вам придираться. Настолько серьезно, что вам будет казаться, что он специально ищет повод для ссоры. Что ж, попробуйте поссориться с ним сразу. Несерьезно, но громко, чтобы он не тратил силы и время впустую.В этот день вашему любимому человеку захочется делать все вопреки вашему желанию, вам назло. Это, конечно, неприятно, но на каждого человека рано или поздно может напасть приступ противоречивости. Что ж, говорите ему все наоборот для того, чтобы получить нужную реакцию.В середине дня в голову может придти много неоднозначных мыслей. Вы можете вдруг задуматься о смысле жизни или о том, что сегодня приготовить на ужин супругу и детям. Однако небеса не советуют вам сильно углубляться в свои думы - размышляйте лучше о настоящем, а будущее само о себе позаботится!Сегодня вы сделаете некое открытие касательно вашего любимого человека. Нельзя сказать, что оно вас очень порадует, однако и огорчить оно вас толком не огорчит. Просто теперь вам придётся жить ещё и с этим знанием. Возможно, оно даже принесёт вам своеобразное удовольствие.Человек не может любить кого-то, если он не любит себя. Этот факт давно доказан. Сегодняшний день как нельзя лучше поможет вам оценить по достоинству ваши возможности и если не полюбить себя, то хотя бы зауважать. Обязательно воспользуйтесь этим шансом, и вы увидите, как ваша личная жизнь изменится в лучшую сторону!Будьте сегодня амбициозны и настойчивы. Только эти качества помогут вам наладить вашу личную жизнь и отношения с вашим любимым человеком. Или не испортить их окончательно. Поставьте перед собой цель – и начинайте её добиваться прямо в этот день. У вас должно получиться!

Любовный гороскоп на 8 июля 2019 Водолей

Будьте сегодня амбициозны и настойчивы. Только эти качества помогут вам наладить вашу личную жизнь и отношения с вашим любимым человеком. Или не испортить их окончательно. Поставьте перед собой цель – и начинайте её добиваться прямо в этот день. У вас должно получиться!



Любовный гороскоп на 8 июля 2019 Рыбы

Верьте вашей интуиции! Сегодня она будет вашим лучшим, если не единственным помощником. Кстати, ваш любимый человек тоже вполне может на нее положиться. Особенно если он не одного знака Зодиака с вами. Доверяйте своему внутреннему голосу - и все в этот день будет получаться на отлично.