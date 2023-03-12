Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Любовный гороскоп на сегодня, 13 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 13 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:07, 12 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 13 марта 2023 года по знакам зодиака

Овен
Ваши друзья будут считать, что им виднее, как Вам поступить в той или иной ситуации, касающейся Вашей личной жизни. Стоит, конечно, выслушать их советы, но не стоит следовать им. Ваша личная жизнь принадлежит только Вам и никому больше.



Телец
Сегодня в Вашу голову будут закрадываться самые невероятные сомнения. Вам будет казаться, что Вас разлюбили, что в мире больше нет человека, который бы чувствовал каждое движение Вашей души и который был бы готов для Вас на все. Постарайтесь прогнать от себя такие крамольные мысли.

Близнецы
Сегодня Вашему любимому человеку захочется услышать от Вас какое-то одно, самое главное слово, которое Вы наверняка знаете, но почему-то при нем повторяете довольно редко. Ваша задача – это слово вспомнить и в нужный момент употребить. Эффект будет потрясающий!

Рак
Сегодня все силы стоит бросить на то, чтобы создать уютную атмосферу в доме. Как Вам это удастся — Ваш личный секрет, ибо лучше Вас Вашу половинку не знает никто. Как говорится, когда доктор сыт, то и больному легче: счастливое выражение лица Вашего любимого человека будет лучшей благодарностью за Ваши труды и сделает Вас гораздо счастливее.

Лев
В этот день Вам не стоит откладывать на завтра то, что можете сделать сегодня или должны были сделать и вовсе вчера. В этот день не сделаете – никогда не сделаете. И Ваша личная жизнь пострадать от такой безалаберности может весьма существенно. Вы даже не представляете, насколько.


Дева
В этот день Ваш любимый человек будет довольно-таки необщителен, причем даже если Вы захотите его разговорить, раскрутить на беседу или откровение, вряд ли у Вас это получится. Что ж, с некоторыми вещами приходится смиряться и принимать их такими, какие они есть.

Весы
Наконец-то Вы увидите истинное лицо своей половинки! Не потому что она вдруг отклеит ресницы или забудет надеть парик. Просто сегодня она поведет себя так, как ведет себя обычно, не при Вас. Вот и оцените: нужен Вам такой человек рядом или стоит поискать кого-нибудь другого.

Скорпион
В этот день общение с Вашим любимым человеком будет для Вас довольно-таки нелегким трудом, за который Вам бы по-хорошему следовало доплачивать. Однако Вы сами в свое время приняли такое решение, и теперь приходится за него расплачиваться, пусть это и не самый приятный процесс.

Стрелец
Хороший день для совместных бесед философского свойства. Когда, если не сегодня, поговорить с любимым человеком о бренности жизни, обсудить причины качания деревьев, задуматься о наличии жизни на Марсе. Только не обсуждайте ничего конкретного, вроде покупки нового дивана — все равно ничего дельного не придумаете.

Козерог
В этот день лучше расслабиться и плыть по течению жизни, крепко обняв при этом своего любимого человека, чтобы вас этим самым течением не разбросало по разным берегам. Противостоять потоку жизненных изменений вы все равно не сможете, а вот насладиться им – весьма и весьма.

Водолей
Веселая музыка, играющая в баре неподалеку, может совершенно сбить Вас с мысли и оказаться настолько притягательной, что Вы забудете обо всем остальном. В общем, Водолеи, скорее всего, домой заявятся поздно и с маловразумительным объяснением задержки. Что вас ждет в ответ? А это уж кого как…



Рыбы
Вы чересчур много внимания уделяете себе. Звезды советуют Вам в этот день немного пересмотреть свои жизненные взгляды и обратить внимание на других. На супруга, например. Возможно, Вашей половине тоже есть, о чем рассказать, но сквозь поток Ваших излияний просто не прорваться.

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2023 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 28 ноября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 28 ноября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 29 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 29 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 1 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 1 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 8 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 8 января 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: