Любовный гороскоп на сегодня, 13 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:07, 12 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 13 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Ваши друзья будут считать, что им виднее, как Вам поступить в той или иной ситуации, касающейся Вашей личной жизни. Стоит, конечно, выслушать их советы, но не стоит следовать им. Ваша личная жизнь принадлежит только Вам и никому больше.







Телец

Сегодня в Вашу голову будут закрадываться самые невероятные сомнения. Вам будет казаться, что Вас разлюбили, что в мире больше нет человека, который бы чувствовал каждое движение Вашей души и который был бы готов для Вас на все. Постарайтесь прогнать от себя такие крамольные мысли.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется услышать от Вас какое-то одно, самое главное слово, которое Вы наверняка знаете, но почему-то при нем повторяете довольно редко. Ваша задача – это слово вспомнить и в нужный момент употребить. Эффект будет потрясающий!



Рак

Сегодня все силы стоит бросить на то, чтобы создать уютную атмосферу в доме. Как Вам это удастся — Ваш личный секрет, ибо лучше Вас Вашу половинку не знает никто. Как говорится, когда доктор сыт, то и больному легче: счастливое выражение лица Вашего любимого человека будет лучшей благодарностью за Ваши труды и сделает Вас гораздо счастливее.



Лев

В этот день Вам не стоит откладывать на завтра то, что можете сделать сегодня или должны были сделать и вовсе вчера. В этот день не сделаете – никогда не сделаете. И Ваша личная жизнь пострадать от такой безалаберности может весьма существенно. Вы даже не представляете, насколько.





Дева

В этот день Ваш любимый человек будет довольно-таки необщителен, причем даже если Вы захотите его разговорить, раскрутить на беседу или откровение, вряд ли у Вас это получится. Что ж, с некоторыми вещами приходится смиряться и принимать их такими, какие они есть.



Весы

Наконец-то Вы увидите истинное лицо своей половинки! Не потому что она вдруг отклеит ресницы или забудет надеть парик. Просто сегодня она поведет себя так, как ведет себя обычно, не при Вас. Вот и оцените: нужен Вам такой человек рядом или стоит поискать кого-нибудь другого.



Скорпион

В этот день общение с Вашим любимым человеком будет для Вас довольно-таки нелегким трудом, за который Вам бы по-хорошему следовало доплачивать. Однако Вы сами в свое время приняли такое решение, и теперь приходится за него расплачиваться, пусть это и не самый приятный процесс.



Стрелец

Хороший день для совместных бесед философского свойства. Когда, если не сегодня, поговорить с любимым человеком о бренности жизни, обсудить причины качания деревьев, задуматься о наличии жизни на Марсе. Только не обсуждайте ничего конкретного, вроде покупки нового дивана — все равно ничего дельного не придумаете.



Козерог

В этот день лучше расслабиться и плыть по течению жизни, крепко обняв при этом своего любимого человека, чтобы вас этим самым течением не разбросало по разным берегам. Противостоять потоку жизненных изменений вы все равно не сможете, а вот насладиться им – весьма и весьма.



Водолей

Веселая музыка, играющая в баре неподалеку, может совершенно сбить Вас с мысли и оказаться настолько притягательной, что Вы забудете обо всем остальном. В общем, Водолеи, скорее всего, домой заявятся поздно и с маловразумительным объяснением задержки. Что вас ждет в ответ? А это уж кого как…









Рыбы

Вы чересчур много внимания уделяете себе. Звезды советуют Вам в этот день немного пересмотреть свои жизненные взгляды и обратить внимание на других. На супруга, например. Возможно, Вашей половине тоже есть, о чем рассказать, но сквозь поток Ваших излияний просто не прорваться.

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