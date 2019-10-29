Любовный гороскоп на сегодня 29 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 29 октября 2019 Овен

В этот день вам стоит вспомнить, что вы любимы, вас любят и все в связи с этим у вас будет хорошо. Возможно, это ощущение стало для вас настолько привычным, что вы уже и не обращаете на него внимание. Звезды рекомендуют сегодня прочувствовать его по новой.





Любовный гороскоп на 29 октября 2019 Телец

Отбросьте все сомнения и действуйте чётко по намеченному плану. Если вы твёрдо решили добиться благосклонности некоей прекрасной особы, то зачем отказываться от этой идеи? Особенно сегодня, в день, когда все способствует вашей безоговорочной победе над обстоятельствами!





Сегодня в вашу голову будут закрадываться самые невероятные сомнения. Вам будет казаться, что вас разлюбили, что в мире больше нет человека, который бы чувствовал каждое движение вашей души и который был бы готов для вас на все. Постарайтесь прогнать от себя такие крамольные мысли.Сегодня вашему любимому человеку захочется побаловать себя чем-то необычным, экзотическим, неповторимым. И если вы не хотите, чтобы эти желания увели его далеко от вас, на поиски нового счастья, то придётся вам весь этот ассортимент предоставлять ему лично.Постарайтесь сегодня не проявлять активности и вообще ничего не предпринимать для изменений и улучшений ваших отношений. Более неподходящего дня для подобных действий не придумать. Уж если вашей половинке совсем невтерпеж будет что-нибудь эдакое провернуть, пусть она и проворачивает. И да будет все на ее совести.У страха глаза велики. Как известно, глаза боятся, а руки делают. Поэтому чем стоять в растерянности над новой проблемой, возникшей между вами и вашим любимым человеком, начните хоть что-нибудь делать. Самое трудное - это первый шаг, а дальше все пойдет само собой.Пусть сегодня ваши глаза расширяются в радостном изумлении, как у первоклашки, впервые увидевшем школу! А повод, поверьте, будет. Поведение вашего любимого человека, например. Оно будет более чем праздничным и неожиданным. Впрочем, чтобы оно было неожиданным, его не надо ожидать...Сегодня ваш любимый человек станет счастливым обладателем особых прав и полномочий, каких по отношению к вам нет больше ни у одного человека в этом большом мире. Остается надеяться на то, что он распорядится полученным сокровищем бережно и разумно, как и подобает вашей половинке.В этот день вашему любимому человеку захочется продемонстрировать вам своё чувство юмора. Не всегда то, что он будет говорить, будет действительно смешным, но иногда его попадания в точку будут достойны оваций. Не скупитесь на похвалы, если вам нравятся весёлые люди.

Любовный гороскоп на 29 октября 2019 Козерог

Сегодня ваш любимый человек будет делать лишь то, что хотите вы и лишь так, как вы ему позволите это делать. Поэтому неожиданностей случиться не должно, разве что вы сами не будете знать, чего хотите, и пустите дело на самотек. Впрочем, тоже не самое плохое решение...



Любовный гороскоп на 29 октября 2019 Водолей

В этот день ваш любимый человек будет вести себя довольно странно и необычно. Настолько, что иногда вам не будет вериться, что это действительно он, а не его двойник. Неизвестно, что с ним могло произойти, однако факт остаётся фактом: придётся вам сегодня мириться с такой его ипостасью и верить, что однажды всё вернется на круги своя.



Любовный гороскоп на 29 октября 2019 Рыбы

Сегодня вы - хрустальная ваза, и заботиться о вас надо соответствующим образом. Попробуйте дать это понять вашему любимому человеку. По тому, насколько хорошо они будет справляться с задачей, сможете сделать выводы о том, стоит ли строить далеко идущие планы на совместную жизнь.