Любовный гороскоп на сегодня, 16 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:23, 15 мар 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам стоит продемонстрировать Вашему любимому человеку трудолюбие и готовность выполнять любую поставленную перед Вами задачу до победного конца. Эти качества, несомненно, ему понравятся и придадут Вам шарма в его глазах. А Вам только этого и надо…







Телец

Сегодня Вам не стоит доводить себя до предела. Если чувствуете, что вот-вот взорветесь, лучше остановитесь и переведите дух. В противном случае, Вашему любимому человеку придется потом проходить курс психологической реабилитации.



Близнецы

Сегодня не следует относиться к чему бы то ни было чересчур серьезно. Пожалуй, даже к советам звезд. Постарайтесь верить только себе и своим чувствам, не оглядываясь на посторонние факторы. Ваш любимый человек обязательно это заметит и оценит. Ему наверняка нравятся самостоятельные личности.



Рак

Сегодня в Вашу личную жизнь может войти некто неожиданный и незваный, тем самым основательно ее изменив. Не бегите от очевидного — политика страуса никак не изменит ситуацию. Вам необходимо понять и принять перемены.



Лев

Сегодня Вы неожиданно для себя обнаружите, что некий представитель противоположного Вам пола очень Вами заинтересовался и не прочь был бы завязать более близкое знакомство. Может быть, это действительно тот человек, которого Вы искали всю жизнь, даже если первое впечатление твердит Вам об обратном?





Дева

Сегодня самые романтичные приключения случатся с Вами благодаря Вашему мобильному телефону. Либо Вам придет романтичная СМС, либо кто-то с очень приятным голосом ошибется номером в Вашу пользу, либо… Вариантов много, главное, не упустите этот уникальный шанс!



Весы

В этот день Вы постараетесь объяснить себе все те проблемы, которые происходят в Вашей личной жизни, с точки зрения разума, то есть логически. И совершенно забудете о том, что тут первую скрипку играет все же сердце. Прислушайтесь к его голосу. Именно этот голос подскажет Вам верное решение.



Скорпион

Сегодня Вы очень неожиданно для себя можете встретить Вашу вторую половинку где-то там, где Вы меньше всего ожидали ее увидеть. Она будет совсем такой, как Вы ее себе представляли. Только, наверное, еще лучше. И добиться ее внимания окажется вполне посильной для Вас задачей!



Стрелец

Не стоит бояться слова «эгоист». Каждый человек таковым и является, в большей или меньшей степени, делая то, что принесет пользу в конечном счете именно ему. Но если Вашего любимого человека делает счастливым только Ваше счастье и Ваша искренняя улыбка, что плохого в том, что он всего этого добивается для собственного благополучия?



Козерог

Сегодня Вам не стоит слишком откровенничать с Вашим любимым человеком. Велика вероятность того, что он поймет Ваши слова превратно, не оценит их и не сделает правильных выводов. Таким образом, ссоры и обиды будут, а с результатом все будет обстоять с точностью до наоборот.



Водолей

Сегодня проявите мягкость и добросердечие. Будьте покладисты, соглашайтесь во всем с Вашим любимым человеком. Увы, спорить, ставить палки в колеса и вообще препятствовать ему каким-либо образом в достижении его цели в этот день будет бесполезно. Вздохните и потерпите.









Рыбы

В этот день Ваш любимый человек будет довольно-таки необщителен, причем даже если Вы захотите его разговорить, раскрутить на беседу или откровение, вряд ли у Вас это получится. Что ж, с некоторыми вещами приходится смиряться и принимать их такими, какие они есть.

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