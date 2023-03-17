Любовный гороскоп на сегодня, 18 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:41, 17 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 18 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Вы внимательны и предупредительны. Вы делаете все для того, чтобы Ваш любимый человек был счастлив. Впрочем, взаимностью Вам отвечают не всегда, и это Вас обижает. Попробуйте проявлять несколько меньше внимания Вашей половинке. Она это точно заметит, задумается, почему так произошло и, возможно, сделает правильные выводы.







Телец

В этот день Вы вспомните о том, что такое ревность. Воспоминание будет не из приятных как для Вас, так и для Вашего любимого человека, однако иногда это просто необходимо для того, чтобы встряхнуть, освежить чувства. Звезды надеются, что только лишь для этого.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку трудно будет понять Ваши доводы, потому что Вы постараетесь говорить с ним на языке разума, а он Вам будет отвечать языком сердца. Постарайтесь все же найти среднее арифметическое, хоть это будет вовсе не так просто.



Рак

В этот день Вашему любимому человеку будет грустно и одиноко, и лишь Вы сможете исправить его настроение. Для этого Вам даже не придется узнавать причины его неблагоприятного душевного состояния – нужно будет всего лишь быть рядом, подержать за руку, обнять и поцеловать.



Лев

Овнам день может принести проблему — бывшая вторая половина может достать Вас сегодня своими звонками и sms-ками. Будьте спокойны и выдержаны, ибо Ваше раздражение может привести к противоположному эффекту. Не опускайтесь до грубости — обидеть при желании можно спокойно и с достоинством. Подумайте над этим, и решение придет само собой.





Дева

В этот день Вам стоит заставить себя не думать, а действовать так, как велит Вам Ваша интуиция. Возможно, она и ошибется несколько раз, но по сравнению с голосом разума она будет действовать безошибочно. Кстати, Ваш любимый человек вполне может в этот день тоже положиться на Вашу интуицию.



Весы

Сегодня Ваш любимый человек будет, на Ваш взгляд, недостаточно внимательно и трепетно относиться к Вашим проблемам, мнениям, словам и суждениям, что, безусловно, будет Вас настраивать на весьма грустный лад. Постарайтесь со всем справиться без его помощи — у Вас должно получиться.



Скорпион

У Вас на душе серо и муторно. Поэтому вся Ваша семья, и Ваша половинка в первую очередь, ходит на цыпочках, чтобы не спровоцировать очередное извержение вулкана. Постарайтесь держать себя в руках и выяснить для себя, чем обусловлены столь мрачные настроения и что в создавшейся ситуации можно исправить.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку придется проявить некую настойчивость для того, чтобы убедить Вас в верности своего решения вашей общей проблемы. Впрочем, совершенно не факт, что Вас эта самая настойчивость убедит, ибо у Вас будет свое видение данного решения.



Козерог

Сегодня Ваши шансы на личное счастье велики как никогда. Поэтому прилагайте все возможные и невозможные усилия для того, чтобы извлечь из этого дня максимум пользы и удовольствия. Иначе потом будете очень жалеть о том, что не достаете зубами до локтей — даже не покусать.



Водолей

Водолеям, особенно достигшим возраста 21-27 лет и родившимся с шести до одиннадцати часов утра, сегодня просто необходимо протереть в доме все люстры, заменить перегоревшие лампочки и починить неисправные розетки. Да и вообще с электроприборами нынче стоит обращаться бережно и с уважением — просто из соображений профилактики мелких домашних электронеурядиц.









Рыбы

Подходящий день для того, чтобы расширить круг знакомств. Может, пора представиться родителям Вашего избранника? Обсудите этот вопрос. И, если решитесь, постарайтесь произвести на них наилучшее впечатление.

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