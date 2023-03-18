Любовный гороскоп на сегодня, 19 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:24, 18 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 19 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

В этот день звезды рекомендуют Вам проявить внимание к родителям Вашего любимого человека, причем по возможности искреннее и самое что ни на есть настоящее. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы они стали немножко счастливее: тогда и Вашей половинке будет светлее на душе.







Телец

В этот день Вы почувствуете себя терпеливым родителем несмышленого трехлетнего ребенка, который считает себя самостоятельным, но на самом деле без Вас и шага сделать не может. В роли ребенка будет выступать, естественно, Ваш любимый человек. Задач две: не дать ему упасть и сделать вид, что это целиком и полностью его заслуга.



Близнецы

Сегодня постарайтесь тщательно рассчитать свое свободное время, желательно с точностью до минуты или даже до секунды, иначе проблем в личной жизни Вам не миновать. Правда, они могут оказаться не такими и страшными, как Вы могли себе представить, однако все равно приятного в них будет мало.



Рак

В этот день Вам захочется сделать Вашего любимого человека немножко счастливее. Поэтому придется Вам проявить изобретательность и выдумку, вспомнить все, что ему нравится или может понравиться, и придумать, в какой форме ему лучше всего это преподнести.



Лев

В этот день выяснится, что Ваш любимый человек давно таил на Вас какую-то обиду, но почему-то не хотел в ней сознаваться. Постарайтесь выяснить не только за что он на Вас обиделся, но и то, почему не сознавался в таком отношении к Вам. Лучше, чтобы такая ситуация больше не повторялась.





Дева

Ваша половинка – это не только любимый человек, но и друг. Поэтому поделитесь с ней, как с лучшим другом, всем тем, что «накипело» у Вас в душе. Попросите дать совет или хотя бы просто выслушать. В конце концов, вы вместе для того, чтобы делать друг друга счастливее, а Вам сейчас для счастья не хватает именно понимания.



Весы

Одиночество – это когда есть телефон, а звонит будильник. Сегодня, увы, Вам придется осознать всю глубину этой фразы. Ваша половинка будет слишком занята для того, чтобы уделить Вам достаточно внимания. Попробуйте извлечь из свободного от нее дня максимум пользы! У Вас же столько дел!



Скорпион

В этот день Ваш любимый человек не будет соответствовать Вашим представлениям о том, каким он должен быть в идеале, поэтому множество придирок с Вашей стороны неизбежно. Но, в конце концов, он не виноват, что так получилось, и что Вы придумали для себя недосягаемый идеал.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно понять причины, побудившие Вас к тому или иному действию. Он будет эти самые действия трактовать со своей точки зрения, и вполне может обозвать их неприятными для Вас и довольно-таки резкими словами. Постарайтесь все же объяснить ему свою позицию.



Козерог

Сегодня Ваша личная жизнь претерпит значительные изменения, причем непонятно в какую сторону. Это предстоит решать Вам, но не сейчас, а спустя довольно длительный период времени, когда результаты сегодняшних поступков смогут предстать пред Вами во всей их красе.



Водолей

Вероятность того, что Ваш любимый человек скажет Вам сегодня что-то принципиально новое, довольно мала. Поэтому нет резона прислушиваться к каждому сказанному им слову, разве что Вы действительно хотите услышать все то же самое в десятый раз. В конце концов, можете просто наслаждаться неповторимым тембром его голоса.









Рыбы

Попробуйте прожить сегодняшний день в соответствии с правилами этикета. Сервируйте стол к ужину, разговаривайте вежливо и изысканно, будьте внимательны и предупредительны. Это позволит Вам значительно вырасти в глазах Вашей половинки. Да и сами Вы себя после этого дня очень зауважаете.

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