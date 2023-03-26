Любовный гороскоп на сегодня, 26 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

00:10, 26 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 26 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку захочется продемонстрировать Вам, какой он умный и самостоятельный, и тем самым заставить Вас им гордиться. Однако подобное его действие может вызвать в Вас и обратную реакцию, которую Вы все же постарайтесь держать при себе.







Телец

Может быть, причина непонимания и разлада между Вами и Вашим любимым человеком состоит в том, что Вы ему стали неинтересны, подобно давно прочитанной и выученной наизусть книге? Что ж, сегодня самый подходящий день доказать Вашей половинке, что Вы для него по-прежнему тайна за семью печатями!



Близнецы

Сегодня Вы поймете, что Ваш любимый человек похож на какого-то определенного забавного зверька: зайца, слона, жирафа, бегемота или кого-нибудь в этом роде. Постарайтесь найти для него фигурку или изображение этого зверька – пусть оно станет его талисманом.



Рак

Ни в коем случае не стройте никаких предположений и не развивайте теорий относительно того, почему у Вас на этот раз ничего не получится с тем, чтобы завоевать благосклонность понравившейся Вам особы. Ваши размышления могут быть неверны в корне, и Вы сами себе все испортите. На самом деле все гораздо проще.



Лев

Имейте смелость признаться себе в чувствах к человеку, не являющемуся Вашим супругом(-ой) или постоянным партнером! Сегодня, очевидно, Вы со всей ясностью осознаете, что уже давно и не на шутку увлечены кем-то из своего близкого окружения. Не вздумайте признаться в этом супругу(-е) — все это скоро пройдет.





Дева

Сегодня настроение Вашего любимого человека будет целиком и полностью зависеть от того, как он себя будет чувствовать. А значит, погода в вашем доме или тандеме окажется в прямой зависимости от того, болит ли у него голова, живот или другая часть тела. Пожелаем ему здоровья!



Весы

Оставьте дела и серьезность в стороне и повеселитесь на славу. Сегодня день игр. Можно отправиться с детьми в зоопарк или поиграть в боулинг с друзьями — решение за Вами. Главное — забудьте, что Вы уже давно не ребенок, и насладитесь днем, как праздником.



Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Вам восхититься внешним видом Вашего любимого человека, даже если ничего особенно восхитительного Вы в нем находить и не будете. Постарайтесь, однако, сделать комплимент очень ярко, красочно и, главное, искренне, чтобы никто не заподозрил подвоха.



Стрелец

Этот день станет воистину подарком судьбы, за который Вы будете потом неоднократно ее благодарить. Впрочем, чувство юмора у этой дамы весьма своеобразное, так что и подарок может оказаться неожиданным.



Козерог

Сегодня Вам будет казаться, что кто-то очень сильно хочет сесть к Вам на шею. Возможно, даже Ваш любимый человек. Однако ощущение это может оказаться как истинным, так и ложным в равной степени. Ваша задача — сделать все возможное для того, чтобы если такое желание и существует, оно ни за что бы не реализовалось.



Водолей

Сегодня Ваш успех целиком и полностью зависит от Вашего обаяния. Только с его помощью Вы сможете добиться от Вашей половинки чего Вашей душеньке будет угодно. Логические доводы и взывание к здравому смыслу не заменят искренней и открытой улыбки, даже не надейтесь.









Рыбы

Сегодняшний день не стоит посвящать серьезным делам. Пусть ими занимается Ваш любимый человек. Сами же можете смело бить баклуши и валять дурака. Если, конечно, найдете подходящие баклуши и дурака, которого не жалко. И пусть совесть Ваша помалкивает: даже Вашей половинке не удастся до нее достучаться.

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