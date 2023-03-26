Любовный гороскоп на сегодня, 27 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:07, 26 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 27 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам предстоит что-то потерять. Звезды очень надеются на то, что это будет всего лишь мелкая монетка или что-нибудь совершенно ненужное. Потому что теоретически потерять Вы можете что угодно, в том числе и любовь, и Вашего любимого человека. Будьте внимательны!







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто решиться на какое-то действие, которое в корне изменит ваши отношения. Впрочем, необходимость в этих изменениях назрела, и это понимают обе стороны. Постарайтесь вместе решиться на своевременный шаг ради того, чтобы отношения ваши развивались.



Близнецы

Сегодня Вам придется решиться на важный шаг в области отношений с Вашим любимым человеком. Звезды желают Вам мужества и терпения. И то, и другое пригодится Вам, как только Вы ступите на путь изменений, преображений и превращений. Впрочем, путешествие обещает быть увлекательным и поучительным.



Рак

В этот день Вам придется заслужить внимание и одобрение Вашего любимого человека, а это окажется не такой уж и простой задачей, ибо Ваша половинка будет требовательной и настойчивой, как никогда. Если Вам удастся ей угодить, награда превзойдет все Ваши ожидания.



Лев

Не отвлекайте сегодня Вашего любимого человека от важных дел! Они ему действительно важнее Вас на данный конкретный момент, поэтому на Вас могут сорваться, накричать или даже опуститься до грубости. В общем, своего не добьетесь – только расстроитесь зря. Да и ему потом прощения просить придется.





Дева

С любимыми не расставайтесь! Быть с нелюбимыми так горько… Даже если сейчас Вы полны решимости зачеркнуть все, что между вами было, и начать новую жизнь с новым человеком, не торопитесь. Если Вы потом разочаруетесь в своем новом выборе, к старому будет уже не вернуться. Взвесьте все хорошенько.



Весы

Сегодня звезды рекомендуют Вам быть загадочным и непредсказуемым, даже если это несколько противоречит Вашей натуре. Вашему любимому человеку наверняка будет интересно разгадывать загадки, которые будет ему загадывать Ваши действия, взгляды и слова.



Скорпион

Печальный день, который вполне может заставить Вас припомнить грустную историю Ромео и Джульетты. На Вашем пути, к счастью, будут вставать самые несуразные препятствия, создаваемые, в основном, родными и близкими. Не позволяйте никаким требованиям домашних заставить Вас отменить свидание!



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто простить себе какой-то момент из вашей совместной истории. Ему будет казаться, что он тогда очень перед Вами провинился, и он снова и снова будет просить у Вас прощения. Главное, чтобы это не довело его до нервного срыва. Да и Вас тоже.



Козерог

У Козерогов появится острое желание сделать неожиданный сюрприз своей второй половине. Может быть, Вы чем-то провинились на днях? Для подарка звезды советуют выбрать что-нибудь экстравагантное. Например, коробку дорогих сигар или новое благоухающее нижнее белье. Интуиция Вас не подведет — сюрприз удастся на славу!



Водолей

Водолеи-дамы, позаботьтесь в этот знаменательный день о том, чтобы в вашем жилище была идеальная чистота и порядок. Неожиданный приход гостей противоположного пола изменит планы на этот вечер и внесет заметное оживление в вашу жизнь. Скучный вечер обещает превратиться в коктейль-вечеринку и легкое головокружение утром следующего дня.









Рыбы

В этот день звезды рекомендуют Вам немного побыть параноиком и тысячу раз все проверить или перепроверить. Особенно касаться это будет Ваших отношений с любимым человеком, потому что именно в этом аспекте будет особенно страшно допустить ошибку. Слишком дорого потом придется за нее расплачиваться.

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