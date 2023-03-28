Любовный гороскоп на сегодня, 29 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:12, 28 мар 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака



Овен

Вам сегодня станет грустно. В Вашей жизни заканчивается какой-то очень важный и очень хороший период. Главное, чтобы Ваша грусть не сублимировалась в раздражение на окружающих в общем и на Вашего любимого человека в частности. Они ни в чем не виноваты. Они-то рядом с Вами остаются…







Телец

В этот день Вашему любимому человеку будет непросто бороться с некоторыми Вашими стереотипами, расстаться с которыми Вы не захотите ни за какие сокровища мира, или же просто не сможете. Неужели они Вам дороже Вашей второй половинки и Ваших с ней отношений?



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться с Вашим поведением, ибо что-то ему в нем нравиться определенно не будет. Возможно, он даже сам для себя не сможет сформулировать, что именно, но негативная реакция в некоторые моменты будет более чем очевидна.



Рак

Сегодня Вам будет непросто понять, чего же от Вас хочет Ваш любимый человек. Скорее всего, он и сам об этом знать не будет. Ему захочется чего-то эдакого, а дальше – в компетенции Вашего воображения. Остается надеяться на то, что оно придет Вам на выручку, как уже не раз это делало.



Лев

Сегодня Вам будет очень везти в азартных играх. Этим можно воспользоваться. Пригласите Вашего любимого человека в парк аттракционов и выиграйте ему много-много мягких игрушек, машинок или шариков. Впрочем, можно не мелочиться и попробовать сыграть на деньги. Только помните, что риск проиграть есть всегда, даже в такие удачные дни.





Дева

Удачный день, чтобы тряхнуть стариной. Только не слишком сильно трясите — как бы не разбить. Для тех, кто так молод, что и воспоминаниями-то еще не обзавелся, рекомендуется ретро-вечеринка.



Весы

Ваш любимый человек будет к Вам относиться так же, как относится к своим родителям. Даже если сейчас он вежлив и предупредителен, через несколько лет и Вы можете стать объектом раздражения и порой даже крика. Поэтому сегодня стоит понаблюдать за отношениями в его семье и сделать соответствующие выводы.



Скорпион

Сделайте подарок Вашему любимому человеку. Лучше своими руками. Пусть это будет просто аккуратно пришитая к его рубашке пуговица или прибитая к ее туфлям новая набойка. Даже если сделано все это окажется не совсем профессионально, оно будет сделано от души, а значит, с огромной любовью и на века.



Стрелец

Нынче Вам, возможно, признается в своих чувствах человек, который Вам не слишком приятен. Не исключено, что и он Вам не любовный сонет посвятит. Постарайтесь дела до драки не довести.



Козерог

Для Козерогов сегодня не самый лучший день, особенно в области самоутверждения в семье и в близких отношениях. Звезды предостерегают Вас от открытого выражения своего мнения. Безропотно соглашаться с чуждой для Вас позицией тоже, конечно, не нужно. Проявите гибкость, и увидите, что челночная дипломатия принесет ощутимые плоды!



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку захочется продемонстрировать свое умственное или физическое превосходство перед Вами. Либо Вам придется играть по его правилам и добросовестно восхищаться, либо доказать, что и Вы не лыком шиты, причем доказать убедительно и решительно.









Рыбы

Сегодня для Вас будет очень важно довести начатое до конца, как бы сложно и даже нереально это ни было. Ваша личная жизнь может очень выиграть, если Вы достигнете той цели, которую придумали себе вчера вечером или в этот день с утра. Будьте настойчивы и упорны.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram