Любовный гороскоп на сегодня, 25 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:20, 24 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 25 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Если Вам кажется, что некий представитель противоположного пола испытывает к Вам чувства несколько более теплые и сильные, чем Вам бы хотелось, постарайтесь пресечь это на корню. Либо захотите чего-то капитально другого, либо объясните ему, почему его желания и чувства оказались в ненужное время в ненужном месте.







Телец

Сегодня для Вас будет существовать всего два мнения: Ваше и неправильное. И Вы, конечно, будете убеждать Вашего любимого человека разделить Ваше правильное мнение. Однако его видение мира может весьма серьезно отличаться от Вашего, поэтому все Ваши попытки могут окончиться неудачей.



Близнецы

Сегодня Ваш любимый человек будет стараться Вас перехитрить и обвести вокруг пальца. Впрочем, он может самым коварным способом этого и не делать, поэтому не стоит становиться чересчур подозрительным и ждать ото всего подвоха. Подвох может оказаться в том, что никакого подвоха и не будет.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек встретит старых знакомых или тех, с кем давно хотел пообщаться. На волне захлестнувших его эмоций ему может не хватить времени и сил для того, чтобы полноценно пообщаться с Вами. Попробуйте встать на его место и понять, что он чувствует. И простить.



Лев

Сегодня Ваш день будет бодрым и очень насыщенным. Время в нем останется и на личную жизнь, но, возможно, совсем не в таких объемах, как этого хотелось бы Вашему любимому человеку. Придется ему объяснить, что он очень важная, но отнюдь не единственная часть Вашей жизни.





Дева

Любая, даже самая незначительная хитрость будет воспринята Вашим любимым человеком в штыки. Поэтому постарайтесь быть сегодня максимально честным, избегайте любой двусмысленности. Иначе весь вечер Вы можете провести в извинениях. Оно Вам надо?



Весы

Самое очевидное решение, к сожалению, не всегда оказывается правильным. Поэтому если Вы сегодня захотите дать Вашему любимому человеку какой-либо совет или предпринять что-либо в области ваших отношений, не торопитесь следовать первому порыву. Второй наверняка будет разумнее.



Скорпион

Будьте осторожны в проявлении Ваших симпатий, предоставлении моральной помощи и духовной поддержки. Представители противоположного пола могут это истрактовать как внимание к их скромной особе и влюбиться в Вас без памяти. Придётся Вам нести ответственность за тех, кого приручили. Вам это надо?..



Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек проявит себя как замечательный собеседник: Вам будет очень обидно заканчивать разговор с ним, но рано или поздно сделать это придется, ибо спать время от времени тоже нужно. Остается лишь рассчитывать на то, что подобные вечера будут повторяться в Вашей жизни неоднократно.



Козерог

В Козерогах проснется жажда деятельности. Если дело ограничится физической активностью, Вам повезло, однако Вы можете взяться и за разбор полетов. Этого имело бы смысл избежать.



Водолей

Сегодня в вашем тандеме будут кипеть нешуточные споры. Причем, скорее всего, по непринципиальным вопросам. Просто почему-то именно сегодня Вы и Вваш любимый человек вздумаете яростно выяснять, кто был более прав в том или ином вопросе: Кант, Ницше или сосед дядя Вася. Главное, чтобы столь высоконаучная полемика не довела вас до серьезной ссоры.









Рыбы

Сегодня стоит прикинуть в уме, столько ли Вы тепла отдаете Вашему любимому человеку, сколько от него получаете. Честны ли Вы в бухгалтерии любви и не пора ли торжественно вручить Вашей половинке недостачу? Только не всю сразу, а постепенно, незаметно увеличивая дозу.

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