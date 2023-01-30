Любовный гороскоп на сегодня, 31 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:33, 30 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 31 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам будет казаться, что земля уходит из-под ног. И она действительно будет уходить, потому что в Вашей личной жизни наступит полоса некоей нестабильности, неопределенности и туманных перспектив. Они будут настолько неприятны для Вас, что Вам только и останется, что надеяться на светлое будущее.







Телец

Сегодня в Ваших отношениях с любимым человеком будет твориться что-то непонятное. Ни Вам, ни ему это не понравится, поэтому совета Вы будете искать в умных книжках, у родственников и друзей. Но не спешите следовать первому же, который Вам понравится. Самое простое и очевидное решение – не всегда правильное.



Близнецы

Сегодня Ваш любимый человек может поссориться с Вашим другом, и именно Вам придется решать их проблемы. Это не самое приятное, интересное и захватывающее занятие, однако другого выхода у Вас просто не будет. Придется смириться, взять себя в руки и поработать громоотводом.



Рак

В этот день Вам очень захочется услышать комплимент из уст Вашего любимого человека. Настолько, что Вы ради того, чтобы услышать доброе слово, будете готовы буквально на все и даже немного больше. Впрочем, откровенно напрашиваться не стоит — эффект может быть и обратным.



Лев

Все, что скажет Вам сегодня Ваша половинка, Вы будете считать глупостью, причем далеко не всегда обоснованно. Такое уж у Вас будет противоречивое настроение. Кстати, это может серьезно ее обидеть, поэтому не стоит слишком увлекаться. Не стоит самоутверждаться за счет близкого Вам человека.





Дева

Сегодня для Вас будет существовать всего два мнения: Ваше и неправильное. И Вы, конечно, будете убеждать любимого человека разделить Ваше правильное мнение. Однако его видение мира может весьма серьезно отличаться от Вашего, поэтому все Ваши попытки могут окончиться неудачей.



Весы

Будьте ближе к природе! Полюбуйтесь вместе с Вашим любимым человеком спокойной водой и ясным небом. Или волнами и тучами. Разведите костер или побегайте под дождем (если, конечно, не боитесь побочных эффектов). Это еще больше сблизит вас, укрепит ваши чувства и упрочит ваши отношения.



Скорпион

Сегодня Вам не захочется планировать Ваше ближайшее и не ближайшее совместное будущее с Вашим любимым человеком. Вам будет нравиться то, что с Вами происходит здесь и сейчас, а завтра будет завтра. Что ж, иногда можно пожить и таким образом — очень приятное занятие.



Стрелец

Помните, как Вы в детстве отмечали первый день нового учебного года? Почему бы не повторить то же самое в той же компании? Среди друзей вполне может оказаться тот человечек, в которого Вы давно были влюблены, а с родственниками можно ради такого дела и Вашу нынешнюю любовь познакомить. На волне хорошего настроения и ностальгии очень удачное знакомство может получиться.



Козерог

Сегодня Вам придется целиком и полностью отвечать взаимностью на чувства Вашего любимого человека и на его добрые действия по отношению к Вам. Это порой будет непростой задачей, однако реализовать ее будет в Ваших силах. Тем более, что по-другому и не получится.



Водолей

Сегодня Вам за Вашу половинку будет стыдно. Причем, скорее всего, безосновательно. Просто Ваше шестое чувство будет твердить, что она поступает не так, делает не то, говорит не о том… С большой долей вероятности оно Вас обманывает, а потому так старательно прислушиваться к нему не стоит. Его существование вообще наукой не доказано.









Рыбы

Сегодня не стоит воспринимать таинственные взгляды и шепот за Вашей спиной как желание Вас обидеть. Скорее всего, Ваш любимый человек готовит Вам сюрприз, цель которого – еще больше сблизить Вас с Вашей половинкой. Так не мешайте его приготовлению! Ваше любопытство может все испортить.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram