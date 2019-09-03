Любовный гороскоп на сегодня 3 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 3 сентября 2019 Овен

Сегодня вы неожиданно для себя узнаете, что ваша половинка придерживается по некоему принципиально важному вопросу того же мнения, что и вы! И зря вы все это время скрывали от нее свою точку зрения! Что ж, почаще бы судьба преподносила такие сюрпризы: с ними жизнь была бы куда веселее и светлее!





Любовный гороскоп на 3 сентября 2019 Телец

В этот день вам очень захочется чудес и волшебства. Но поскольку ждать их неоткуда, придется создавать своими руками. Причем не только для себя, но и для любимого человека: он тоже по сказке соскучился. И хотя вы пока не настоящий волшебник, а только учитесь, у вас все совершенно точно получится!

Сделайте ваши отношения еще более яркими! В прямом смысле этого слова. Оденьтесь в цветные рубашки или сарафаны, приготовьте какой-нибудь особенно разноцветный салат или украсьте комнату воздушными шариками. Атмосфера праздничности еще больше укрепит ваши чувства! Или разрядит напряженную обстановку.Неужели в вашей жизни нет ничего, кроме любви, мечт о любви и планов, связанных с любовью? Не слишком ли вы зациклились именно на этом аспекте вашей жизни? Звезды советуют в этот день обратить внимание на что-либо другое: на друзей, хобби, профессию - что вам больше нравится. Любви это никак не повредит.Наверняка ваш любимый человек когда-то писал стихи, рассказы или песни. Уговорите его сегодня на то, чтобы он показал вам свои творения былых лет. Может быть, они и не будут шедеврами по форме, зато по содержанию дадут вам пищу для размышлений на тему того, каков тот человек, которого вы любите.Мужайтесь! Сегодня, возможно, вы получите какое-либо неприятное известие, касающееся вашего партнёра. Вероятно, вы узнаете о его некоторых связях на стороне, либо кто-то начал манипулировать им, чтобы добраться до вас. Однако не так страшен чёрт, как его малюют! К вечеру ситуация разрешится вполне благополучно.Сегодня вам будет казаться, что земля уходит из-под ног. И она действительно будет уходить, потому что в вашей личной жизни наступит полоса некоей нестабильности, неопределенности и туманных перспектив. Они будут настолько неприятны для вас, что вам только и останется, что надеяться на светлое будущее.Сегодня ваша семейная жизнь может получить новые стимулы к развитию. Не старайтесь разглядеть за изменениями этим подводные камни - искренне любящий человек способен на многое. Вы же не сомневаетесь, что вас любят?Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно завоевать ваше внимание и расположение, поэтому может получиться так, что он начнёт преувеличивать важность своих проблем и необходимость вашего к ним внимания. Что ж, придётся его в каком-то виде проявить.Сегодня вам покажется, что ваш любимый человек вас совсем не понимает и, более того, понимать совсем не хочет. Вам стоит задуматься о том, насколько доступно и популярно вы ему все объясняете и понимаете ли вы его сами. Может быть, вы не хотите прислушаться к тому, что он вам говорит?

Любовный гороскоп на 3 сентября 2019 Водолей

В этот день вашему любимому человеку очень нужна будет ваша моральная поддержка. Не нужно будет ни слов утешения, ни подробных расспросов о причинах душевной неустроенности, ни чего-нибудь подобного в том же духе. Просто будьте рядом и всем своим видом давайте понять ему, что вам не все равно.



Любовный гороскоп на 3 сентября 2019 Рыбы

Сегодня ваш любимый человек покажется вам нелогичным и непоследовательным, однако это лишь прибавит его образу неповторимого очарования, которое вас так в нем привлекает. Постарайтесь не объяснять для себя его поведение и мотивы его поступков, для блага ваших отношений.