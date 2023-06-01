Любовный гороскоп на сегодня, 2 июня 2023 года по знакам зодиака

22:39, 01 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 2 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться с тем, что закончился какой-то очередной этап ваших отношений. Постарайтесь его убедить в том, что скоро начнется следующий, и он будет куда лучше, ярче, теплее и интереснее предыдущего.







Телец

Десять раз подумайте, прежде чем что-то сказать. Даже Ваше самое безобидное слово может вызвать обиду у Вашего любимого человека. Поэтому лучше держать язык за зубами: последствия от любой Вашей фразы воистину непредсказуемы. Попробуйте изъясняться жестами.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется похвастаться перед Вами своей эрудицией. Поэтому будьте готовы к тому, что вечер Вам придется провести за слушанием лекций о корпускулярно-волновом дуализме или о сублимации либидо по Фрейду. И не забудьте восхищаться!



Рак

Упорядоченность и дисциплина — вот два ключевых слова Вашего сегодняшнего дня. Вы почувствуете себя в своей тарелке, лишь построив окружающих и заставив их ходить по струнке. Если поблизости окажется предмет Ваших воздыханий, ему тоже достанется.



Лев

Сегодня Вы будете не в состоянии адекватно оценивать ситуацию. Вам представится в этот день прекрасная возможность сгладить все шероховатости Ваших отношений с партнерами. Однако момент будет упущен, и каждый из вас останется при своем мнении.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто пойти Вам на уступку, ибо для этого ему придется немного сломать себя, свои принципы, жизненные устоит и представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Может быть, Ваше желание не стоит таких жертв с его стороны?



Весы

Сегодня Ваши родные и близкие могут Вас понять неправильно, что окажет серьезнейшее влияние на Ваше психологическое состояние. А оно вполне может выплеснуться на Вашего любимого человека и отразиться на ваших отношениях. Будьте осторожны и сдержанны.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку рекомендуется побольше времени проводить в Вашем приятном обществе, даже если он еще не понимает, насколько это для него будет ценно. Ваша задача – убедить его в необходимости такого времяпрепровождения, причем чем убедительнее Вы будете, тем лучше.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет грустно осознавать, что многое из того, что он сделал ради Вас, он сделал зря, ибо это не возымело над Вами достойного эффекта. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы он не очень расстраивался по этому поводу, а еще лучше – чтобы он об этом поводе и вовсе не узнал.



Козерог

Сегодня Вы с Вашим любимым человеком будете чувствовать себя особенно легко и непринужденно. У вас не будет заминок в разговоре, недопониманий, поиска тем и разногласий. Вы почувствуете себя умным, эрудированным и интересным человеком. Ваша половинка будет о Вас того же мнения. Впрочем, как и о себе.



Водолей

Постарайтесь сегодня говорить с Вашим любимым человеком только на те темы, которые ему действительно интересны. В противном случае Вы с тем же успехом можете пообщаться со стенкой или с его фотографией. Если Вам удастся добиться его внимания и благосклонности, считайте, что в этот день Вы стали победителем!









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек неожиданно сломает Ваши планы на утро, день и вечер, чем приведет Вас в замешательство. Впрочем, длиться оно будет недолго: Вам понравится то, во что это в результате выльется, и Вы с удовольствием поддержите все его новые инициативы.

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