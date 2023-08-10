Любовный гороскоп на сегодня, 11 августа 2023 года по знакам зодиака

22:29, 10 авг 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака

Овен

Сегодня Вашему любимому человеку захочется что-то рассказать Вам о своих чувствах к Вашей персоне. Это должно быть, по крайней мере, любопытно, не говоря уже о том, что очень полезно для развития ваших отношений. Поэтому запоминайте все и делайте правильные выводы.

Телец

Сегодня Вы будете склонны к тому, чтобы делать различного рода ошибки, которые Вашему любимому человеку непросто потом будет забыть или простить. Однако в Ваших силах их избежать. Все зависит лишь от Вашей концентрации и вдумчивости, а они Вам даются обычно без труда.

Близнецы

Сегодня Вам с Вашим любимым человеком предстоит долгий и очень откровенный разговор. Возможно, слова и формулировки будут несколько резкими и грубыми, но за ними откроется суть, которая по тем или иным причинам была скрыта от Вас в течение длительного времени.

Рак

В этот день звезды рекомендуют Вам вместе с Вашим любимым человеком заняться спортом, устроив пробежку по улицам или подтягивание, качание пресса и отжимание в теплом спортивном зале. Когда вы вместе усталые сядете запивать ваш спорт чаем, кофе или соком, вы почувствуете редкостную близость.

Лев

Сегодня Вы встретите родственную душу. Наконец-то кто-то сможет понять Вас и оценить по достоинству! Просто потому что у этого кого-то проблемы схожи с Вашими. Если Вы хотите, чтобы Ваша половинка походила на Вас, как Ваше зеркальное отражение, можете завязать отношения более близкие. Однако удовольствие от таких отношений может быть весьма сомнительным.

Дева

Если работа Вашего избранника связана со средствами передвижения (например, он водитель), то Вы, вероятно, будете сегодня испытывать некоторый недостаток общения. Ваши одинокие вечера Вы обычно коротаете за чтением книг или просмотром телевизора. А именно в этот день Вам так захочется ласки и тепла!

Весы

Сегодня Ваш любимый человек будет очень бурно радоваться каждому Вашему проявлению внимания в его сторону. Поэтому постарайтесь доставить ему как можно больше радости и обращать свои взоры в его сторону настолько часто, насколько это вообще возможно.

Скорпион

Сегодня звезды категорически не рекомендуют носить свои боль, недовольство и плохое настроение в себе, дабы сберечь нервы окружающих в целом и Вашего любимого человека в частности. Постарайтесь каким-то образом выплеснуть свой негатив — хоть бы и на бумагу. Но лучше в формате дневника, а не письма.

Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет стыдно вести себя с Вами каким-то определенным образом, причем Вам будет непонятно, откуда этот его стыд возьмется, поскольку Вы никаких неудобств от его поведения испытывать не будете. Постарайтесь ему это объяснить в подробностях.

Козерог

Сегодня Ваш любимый человек не будет Вас понимать, даже если Вам будет казаться, что все то, что Вы ему объясняете, элементарно. Постарайтесь не сердиться, не выйти из себя и объяснить все еще раз. Может быть, в сто первый раз результат окажется иным. А может, и в сто второй.

Водолей

В этот день Вам придется заставлять себя оказывать знаки внимания Вашему любимому человеку. Непонятное нежелание это делать будет активно мешать Вам, но Вы все же окажетесь сильнее его. Преодолеть этот неожиданный барьер необходимо, иначе впоследствии могут возникнуть различные трудности.

Рыбы

Сегодня для Вас важно проявить настойчивость в общении с Вашим любимым человеком. Она весьма пригодится Вам, когда Вы будете убеждать его в Вашей правоте или отстаивать свою точку зрения. Если Вы сами не будете верить в то, в чем убеждаете, то как Вам поверит он?

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