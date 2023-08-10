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Гороскоп на сегодня, 11 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 11 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

22:25, 10 авг 2023

Удачным и плодотворным будет начало дня. В это время не приходится заставлять себя заниматься чем-то полезным – напротив, вы с удовольствием беретесь за дела, которые требуют внимания. Пригодится то, что вы давно знаете и умеете, не исключено, что какие-то старые знакомые сделают интересные предложения.

Позже наступит более беспокойный период. Вторая половина дня полна противоречивых эмоций, многие в это время будут то чувствовать себя совершенно несчастными, то искренне радоваться каждому пустяку, то сердиться на самых близких. Некоторые к тому же влюбятся с первого взгляда, и это положит начало большим переменам в жизни.

Овен

Будьте на виду с утра и до позднего вечера: чем больше людей вас сегодня заметит, тем лучше. Приятно, что не требуется прикладывать каких-то особенных усилий, чтобы вас оценили по достоинству, достаточно просто быть собой. Одинаково легко завязываются деловые и личные отношения.

Телец

День отличается на редкость стабильным эмоциональным фоном. Что бы ни происходило вокруг, вы сохраняете спокойствие, душевное равновесие и разумный взгляд на вещи. Этот день подходит для решения каких-то давних и «глобальных» проблем, с существованием которых вы уже смирились.

Близнецы

Благоприятный день для начала любых отношений: они будут складываться гармонично, какой бы характер ни носили. Близнецы-руководители отлично ладят с подчиненными, бизнесмены находят новых партнеров, у рядовых сотрудников появляется шанс укрепить свои профессиональные позиции. Возможны значительные денежные поступления.

Рак

Несмотря на то что вы будете полны энергии и настроены на конструктивные действия, не надейтесь, что все выйдет гладко и легко. В первую очередь потому, что общение с партнерами и окружающими будет непростым и отнимет много времени и сил. Впрочем, из этого не следует, что их однозначно стоит избегать. Если запастись терпением, то можно найти решения, которые устроят всех.

Лев

Воздержитесь от поступков необдуманных и глупых, откажитесь от неоправданных трат – умеренность и сдержанность способствуют успеху в этот день. Кроме того, вы не должны быть слишком доверчивы, особенно в профессиональных и финансовых вопросах, иначе вы станете желанной добычей для многочисленных мошенников, беспомощной жертвой коварных недоброжелателей.

Дева

День едва ли ознаменуется важными событиями и значительными переменами к лучшему, но настроение у вас будет хорошим. Удается найти помощников и союзников, людей, благодаря которым ваши мечты воплотятся в жизнь. День подходит для обсуждения сделок и условий сотрудничества, однако окончательные решения будут приняты позже.

Весы

Очень плодотворный день: стоит только захотеть, и вы решите любую проблему. Отлично проходят деловые переговоры, можно добиться выгодных условий сотрудничества, заключить выгодные сделки. Вероятно увеличение доходов, некоторые Весы смогут сменить работу на более высокооплачиваемую.

Скорпион

Можно вернуться к ранее составленным планам, которые по какой-то причине не были осуществлены: сегодня в них удастся вдохнуть новую жизнь. Вероятна встреча с людьми, которые помогут правильно оценить ваши силы и возможности, подскажут, в каком направлении двигаться, чтобы достичь результатов, к которым вы давно стремитесь.

Стрелец

Непростой день с профессиональной точки зрения: проблемы возникают неожиданно, причем там, где вы никак их не ожидали. Союзники отказывают в помощи, трудности придется преодолевать самостоятельно. Изобретательность и находчивость пригодятся всем Стрельцам; особенно важными они будут для тех представителей знака, которым в последнее время не удавалось найти новую работу.

Козерог

Это очень плодотворный день, вы многое успеваете, справляетесь со своими делами и помогаете тем, кто оказался в сложной ситуации. Не всем Козерогам удастся найти помощников, многие представители знака будут в поте лица трудиться самостоятельно, но это едва ли огорчит их. Подходящий день для решения юридических вопросов, а также – начала изучения гуманитарных дисциплин.

Водолей

Часто меняется настроение, на смену увлеченности приходит разочарование, оптимизм сменяется унынием. Водолеи теряют интерес к делам, начатым ранее, да и люди, которые еще совсем недавно нравились представителям знака, уже не кажутся такими симпатичными и привлекательными. Возникают серьезные проблемы в общении: Водолеи ведут себя недружелюбно, все своим видом показывают, что в контактах не заинтересованы, но при этом страдают от одиночества.

Рыбы

День приносит немало неожиданностей, и провести его спокойно едва ли удастся. Вы бросаетесь от одного дела к другому, но так ничего и не доводите до конца, в результате самые важные вопросы остаются нерешенными. Постарайтесь сосредоточиться на чем-то одном и никому не позволяйте отвлекать вас – это увеличит шансы добиться успеха.

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Автор: my-calend
Теги: Гороскоп на сегодня
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