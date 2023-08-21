Любовный гороскоп на сегодня, 22 августа 2023 года по знакам зодиака

22:28, 21 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 22 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня благоприятный день для того, чтобы завязать какое-то новое и, возможно, очень перспективное в плане дальнейшей счастливой личной жизни знакомство. Главное, не бояться последствий и не очень задумываться над глубоким смыслом каждого своего действия.

Телец

Сегодня постарайтесь максимально адекватно отнестись к тем словам, которые Вам скажет Ваш любимый человек. Возможно, они будут не самыми приятными или на самом деле будут означать не то, что Вы бы хотели в них услышать, однако чем лучше Вы поймете их смысл, тем проще Вам будет в дальнейшем развивать отношения с Вашей половинкой.

Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется поступать так, как велите ему Вы или здравый смысл, что в контексте создавшейся ситуации будет примерно одним и тем же. Постарайтесь апеллировать к его чувствам, интуиции и подсознанию, благо с ними Вы знакомы довольно давно.

Рак

Сегодня Вы можете встретить Вашего любимого человека в каком-то совершенно неожиданном месте, где его не могло оказаться по всем законам логики и здравого смысла. Постарайтесь сделать всё возможное для того, чтобы он Вас не застал врасплох. Заодно и поразмыслите, как он там оказался.

Лев

Сегодня не старайтесь научить чему бы то ни было Вашего любимого человека, вряд ли у Вас это получится. Вот охоту к тому, чтобы продолжать заниматься данным видом деятельности, у него это отбить может, причем хорошо и надолго. Лучше поощряйте его всячески – больше пользы будет.

Дева

Сегодня Вы поймете, что не можете сказать Вашему любимому человеку всей правды. Потому что что-то слышать ему будет слишком больно, а что-то, на Ваш взгляд, и вовсе не нужно, ибо все равно не поймет. Что ж, постарайтесь сделать так, чтобы он не догадался, что Вы говорите ему не всю правду.

Весы

Сегодня все будут завидовать гармонии между вами. Действительно, нечасто встретишь настолько подходящих друг другу людей, с полуслова угадывающих желания друг друга. Пусть в вашей совместной жизни будет побольше таких замечательных дней! Вам это по силам, поверьте.

Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек наобещает Вам много всякого разного и хорошего, но вряд ли сможет в ближайшее время выполнить все свои обещания. Поэтому звезды рекомендуют Вам оперативно забыть все те сказки, которые он Вам расскажет, и вспоминать их лишь по мере воплощения их в жизнь.

Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек узнает о Вас что-то такое, о чем Вы не хотели ему по тем или иным причинам говорить. Не самая приятная ситуация, но она может окончиться и хорошо, если он лишь удивленно поинтересуется, почему же Вы раньше молчали, ведь все могло быть куда проще.

Козерог

Сегодня Ваше хобби может сослужить Вам хорошую службу в области организации Вашей личной жизни. Возможно, Вам встретится единомышленник, который, как и Вы, коллекционирует розовых слоников, а может, Вы узнаете, что Ваш любимый человек терпеть этих животных не может. И в том, и в другом случае решение очевидно.

Водолей

Ваш сегодняшний день будет грустен и безрадостен, поэтому Вам стоит подготовиться к этому заранее и Вашего любимого человека к этому подготовить. Пусть он не удивляется Вашим стремительным перепадам настроениям и периодическим срывам на крик. И Вы постарайтесь сдерживаться.

Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно сориентироваться в быстро меняющейся ситуации, и он будет чувствовать себя на надувном плоту посреди бушующего океана. Не в Ваших силах усмирить стихию, но помочь в управлении плотом Вы вполне в силах.

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Автор: my-calend