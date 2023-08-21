Гороскоп на сегодня, 22 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

22:25, 21 авг 2023

Начало дня будет сложным. Стоит быть осторожными тем, кто запланировал на это время встречи с малознакомыми людьми, важные переговоры. Старайтесь проверять любую поступающую информацию и обдумывать каждый шаг. О решениях, принятых под влиянием эмоций, скорее всего, придется пожалеть.

Вторая половина дня складывается удачнее. В это время можно рассчитывать на поддержку близких и просто хороших знакомых. Будет шанс спокойно обсудить все, что для вас важно. Не исключено, что найдется решение проблемы, которая в последнее время не давала вам покоя.

Овен

У вас появится возможность реализовать давнюю идею, тщательно обдуманную, выверенную до мелочей. Действуйте быстро, напористо и энергично. Вы должны быть готовы к борьбе с конкурентами, противостоянию, которое отнимет много сил. Отступать нельзя даже в мелочах. Достаточно одного шага назад, чтобы утратить свое преимущество и подставить себя под удар.

Телец

Очень осторожно, крохотными, незаметными шажками, продвигайтесь вперед. Старайтесь обращать внимание на мелочи, разнообразные факторы, которые не бросаются в глаза: одному из них предстоит сыграть важную роль в вашей жизни. По той же причине стоит присмотреться и к людям, которые раньше казались вам «серыми», незначительными, заурядными.

Близнецы

Проблемы могут возникать как на работе, так и дома, заставляя вас постоянно переключаться с одного на другое. Представители других знаков едва ли справились бы с такой нагрузкой, но у Близнецов серьезных затруднений не возникает. Кроме того, вы сохраняете отличное настроение, рядом с вами даже самые унылые особы становятся оптимистичнее.

Рак

Вы хотите не так уж многого, но даже это получаете с трудом. Могут возникнуть серьезные проблемы, не исключено, что вашивраги прибегнут к нечестным методам, разработают стратегию, которая поставит вас в тупик. Разногласия с влиятельными людьми не так значительны, как может показаться на первый взгляд, но Раки не склонны разбираться в ситуации – представителям знака проще хлопнуть дверью и удалиться.

Лев

Вам придется бороться с собой: уж очень хочется пойти на поводу у мимолетных желаний, забыть об обязанностях и данных обещаниях. Проявите твердость: поддавшись соблазну, вы откроете дверь череде неудач. Избегайте спонтанных покупок, незапланированных трат; вы склонны сильно переоценивать свои финансовые возможности.

Дева

День насыщенный событиями, утомительный и трудный. Но и из него можно извлечь пользу – как в виде ценных уроков, так и в виде знакомств с людьми, которые вскоре смогут оказать вам важные услуги. Правда, придется потрудиться, чтобы произвести на этих особ хорошее впечатление, вашего природного обаяния на это может и не хватить. Не упустите возможность продемонстрировать свои деловые качества и профессиональные навыки.

Весы

Вам никак не удается сосредоточиться на собственных делах – слишком часто вас отвлекают окружающие. Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается, но никому не позволяйте сесть вам на шею, иначе проведете весь день, решая чужие проблемы. В деловых контактах будьте разборчивы, есть опасность стать жертвой мошенничества.

Скорпион

Вы склонны провоцировать конфликты, вести себя вызывающе. Это может привести к серьезным проблемам, на решение которых позже придется потратить много времени. Вы устаете быстрее обычного, поэтому не рекомендуется заниматься сложными, утомительные делами. А вот отдых идет на пользу; можно позволить себе небольшие поездки, экскурсии.

Стрелец

Подходящий день для дел, обещающих получение прибыли в ближайшее время. А вот в работе над долгосрочными проектами могут возникнуть затруднения. Деловые переговоры пройдут неплохо, если вы настроитесь на конструктивный лад и отбросите эмоции; не исключено, что придется иметь дело с людьми, которые вам не слишком приятны.

Козерог

В попытках разобраться в отношениях с партнерами и близкими стоит быть осторожными. Сегодня способность ранить тех, кто вам дорог, намного возрастет. Избегайте раздражительности и не отвечайте грубо на обвинения. Могут всплыть старые обиды, постарайтесь понять причину этих претензий, а не уходите в глухую оборону.

Водолей

Подходящий день для деловых встреч и переговоров, в том числе с людьми, сотрудничество с которыми для вас – пока лишь вопрос будущего. Вам нетрудно произвести хорошее впечатление даже на тех, кто чрезвычайно требователен и разборчив в контактах; окружающие отмечают ваши хорошие манеры, безупречный вкус, соблюдение правил этикета.

Рыбы

День очень хорош. Он как нельзя лучше подходит для того, чтобы провести время с друзьями – одним своим присутствием вы создаете благоприятную атмосферу, заставляете окружающих прекратить споры и ссоры, поднимаете всем настроение. Можно повидаться со старыми знакомыми, которые будут рады поддержать вас во многих начинаниях.

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Автор: my-calend