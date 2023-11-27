Любовный гороскоп на сегодня, 28 ноября 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 28 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня в любовных делах вам будет сопутствовать удача - все будет получаться легко и быстро, практически без усилий с вашей стороны. Вы будете чувствовать себя в ударе, и казаться окружающим особенно привлекательным и обаятельным. Однако не стоит зацикливаться на этом ощущении "пойманной удачи" и думать, что отныне вам всегда будет так же везти в отношениях. Ведь чем выше поднимаешься, тем больнее падать, если вдруг фортуна отвернется. Просто наслаждайтесь моментом и не делайте поспешных выводов.

Телец

Сегодня ваш партнер, похоже, взялся исполнять роль занудного наставника - он то и дело делает вам замечания, придирается по мелочам и сыплет советами, как жить правильно. Из-за этого у вас пропадает всякая охота предпринимать какие-либо действия вообще. Но не стоит так сильно ориентироваться на мнение другого человека, каким бы близким он ни был. Это ваша жизнь, и только вы вправе принимать решения о том, как ее строить. Послушайте себя, свою интуицию - она подскажет верный путь. Ваш любимый лишь часть вашего мира, а не весь мир целиком.

Близнецы

Сегодня вы потрясете своего партнера по-настоящему шокирующей новостью. Как именно он отреагирует, когда оправится от первоначального оцепенения - непредсказуемо. Но его реакция как раз и продемонстрирует вам, насколько он готов разделить с вами все тяготы и радости, насколько искренне любит вас. Это своего рода проверка на прочность отношений, которая либо укрепит ваш союз, либо заставит задуматься о его дальнейшей судьбе.

Рак

Сегодня вы с такой самоотверженностью и преданностью относитесь к своему любимому человеку, что совершенно забываете о собственных нуждах и интересах. Безусловно, гармоничные отношения предполагают взаимопонимание и готовность идти на компромиссы. Но слишком терять свою индивидуальность тоже не стоит. Поэтому хотя бы на сегодня постарайтесь немного побыть эгоистом - подумайте о своем удовольствии и благополучии. Ваша половинка это переживет.

Лев

Сегодня ваш партнер станет для вас тем самым лучиком солнца, который освещает путь в самый темный день. Он будет окружать вас заботой и теплом, подбадривать и поддерживать во всех начинаниях. Рядом с ним вы будете чувствовать себя уверенно и спокойно, ведь точно знаете - вас любят и верят в вас при любом раскладе. А значит, любые трудности вам по плечу.

Дева

На сегодняшний день вы на удивление легкомысленны и озорны - ведете себя, как ребенок лет пяти, которому просто интересно пошалить и повредничать. И что удивительно - ваш партнер тоже словно молодеет в одночасье, заражаясь вашим игривым настроением. Весь день вы будете проводить за беззаботными развлечениями и шутками, совсем забыв о серьезных делах. Главное, не увлекайтесь и вовремя остановитесь.

Весы

Ваша вторая половинка сегодня - сторонник стремительных решений и молниеносных действий. А вы, напротив, будете действовать осмотрительно и неторопливо, взвешивая каждый шаг. В некоторые моменты вам даже придется "тормозить" пыл своего партнера, чтобы он хоть немного притормозил. Возможно, в данной ситуации ваша медлительность - это скорее благо, чем недостаток. Поторопиться всегда успеется, а вот исправить ошибки куда сложнее.

Скорпион

Сегодня ваш любимый человек станет активно доказывать вам правоту некоего своего убеждения, с которым вы категорически не согласны. Спор может зайти так далеко, что перерастет в серьезный конфликт с обоюдными обвинениями и оскорблениями. Постарайтесь не доводить ситуацию до такой крайности, ведь потом восстанавливать доверие и тепло в отношениях будет непросто. Лучше уступить и дать возможность каждому остаться при своем мнении.

Стрелец

На сегодняшний день вы очень придирчивы и требовательны к своей второй половинке. Под вашим пристальным, ищущим взглядом ей явно не по себе и довольно неуютно. Если вы специально давите на партнера, чтобы почувствовать свою власть над ним, то можете поздравить себя с достигнутым результатом. А если нет - стоит немного сбавить обороты, иначе отношения начнут рушиться.

Козерог

Сегодня вам остро необходимы заверения в любви и признания в том, что вы дороги и нужны своему партнеру. Если вы их не получите, то начнете проявлять недовольство - хлопать дверью, говорить громко и резко. В таком случае обязательно объясните любимому человеку причину вашего поведения, иначе он может неправильно истолковать ваши эмоции. А ведь ему наверняка не составит труда сказать вам несколько теплых слов!

Водолей

Сегодня весь день на вас будет сыпаться уйма самых разных дел и обязанностей, которые лягут на плечи тяжким грузом. К сожалению, даже личная жизнь на какое-то время станет таким "грузом" из-за вашей занятости. Но все это - временные трудности, а уже завтра отношения вновь заискрятся и зазвучат по-новому. Так что терпите, решая насущные задачи.

Рыбы

К вам сегодня неожиданно признается в любви близкий друг противоположного пола. Хотя вы и дорожите его дружбой, ответить взаимностью вы не сможете, ведь воспринимаете его исключительно как товарища, а не возлюбленного. Будет неловко и тяжело отказывать ему, но другого выхода у вас просто нет. Постарайтесь объяснить ситуацию максимально мягко и тактично, чтобы сохранить хорошие отношения.

Автор: Семен Подгорный