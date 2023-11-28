Любовный гороскоп на сегодня, 29 ноября 2023 года по знакам зодиака
Любовный гороскоп на сегодня, 29 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака
Овен
Сегодня Вам будет крайне сложно трезво оценивать действия и слова любимого человека. Вы пребудете в плену собственных розовых очков, сквозь которые мир предстанет в идеализированном свете. Возможно, это не так уж и плохо? Позвольте себе хотя бы на один день увидеть лишь лучшее в близких вам людях.
Телец
На сей день звезды не сулят ничего хорошего тем, кто решит выйти за пределы привычных маршрутов и мест. Любые попытки изменить устоявшийся распорядок дня и отойти от проторенных тропинок чреваты проблемами в личной жизни. По возможности оставайтесь дома и не отходите далеко.
Близнецы
Не стоит стесняться того, что сегодня вам везет в любовных делах. Вы долго и упорно к этому шли. Однако, не расслабляйтесь чрезмерно – подобное везение не может длиться вечно. Будьте готовы к тому, что вскоре судьба вновь подвергнет вас испытаниям в отношениях.
Рак
К сожалению, сегодня довольно высок риск нежелательной разлуки с любимым человеком. Особенно если вы проявите недостаток такта и внимания. Возможно, стоит хотя бы на сей день стать чуточку навязчивым и перестраховаться в общении с второй половинкой?
Лев
Любые отвлечения в ходе беседы с любимым сегодня могут быть восприняты им как неуважение и нежелание общаться. А это чревато обидами и конфликтами. Поэтому постарайтесь максимально сосредоточиться на разговоре и не позволяйте ничему отвлекать вас от внимательного выслушивания второй половинки.
Дева
Счастье сегодня не нуждается ни в ком, кроме вас самих! Любые посторонние, пусть даже самые близкие люди, будут лишь мешать вам насладиться ощущением гармонии и покоя. Оптимальным решением станет максимальная изоляция от внешнего мира хотя бы на этот день. Пусть все знают, что вам сегодня лучше не мешать!
Весы
Старайтесь сегодня в глазах окружающих искать не восхищение собой, а искреннее сочувствие и готовность прийти на помощь. Это поможет понять, на кого можно положиться в трудную минуту. И одновременно выявит тех, кто привык лишь демонстрировать показное расположение к вам.
Скорпион
Позвольте сегодня событиям идти своим чередом, не пытаясь активно влиять на происходящее. Даже если в отношениях с любимым человеком сейчас возникли какие-то сложности, сегодня вы все равно не сможете конструктивно повлиять на ситуацию. Просто уверьте себя – со временем все наладится.
Стрелец
Пусть даже вы вместе уже много лет, это не отменяет необходимости вновь и вновь очаровывать любимого человека. Если вы подзабыли об этом – самое время вспомнить и начать действовать! Ваши отношения пока не в опасности, но не стоит этого допускать в будущем.
Козерог
Ничего примечательного сегодня не произойдет – лишь очередной безликий будний день. Заранее настройтесь, что каких-либо ярких событий ждать не стоит. Так вы избежите вечерних разочарований и не выместите обиду за рутину на любимом человеке. В конце концов, он-то точно не виноват в вашей скуке.
Водолей
Сегодня настроение вашей второй половинки напрямую будет зависеть от того, как она себя чувствует в физическом плане. Поэтому в доме царить будет та погода, которую диктует самочувствие любимого человека. Давайте пожелаем ему крепкого здоровья!
Рыбы
На протяжении всего дня ваш избранник будет с удивлением наблюдать за вашим крайне хаотичным, непредсказуемым и кажущимся бессмысленным поведением. Но не стоит прилагать чрезмерных усилий к тому, чтобы это объяснить или оправдаться. Пусть хотя бы сегодня принимает вас такими, какие вы есть.