Любовный гороскоп на сегодня, 9 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 9 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня день, когда Ваш возлюбленный может удивить Вас неожиданным и дерзким предложением, вовлекающим в какое-то сомнительное мероприятие, которое скорее всего не придется Вам по вкусу. Но кто не рискует, тот не открывает для себя ничего нового. Поэтому, возможно, стоит хотя бы ради интереса попробовать что-то необычное, выходящее за рамки привычного уклада. Это может оказаться увлекательным приключением.

Телец

Сегодня то качество Вашей второй половинки, которое обычно Вас раздражает, может сыграть положительную роль при решении какой-то общей проблемы. Эта особенность характера Вашего партнера поможет Вам тверже встать на путь определенного решения и в дальнейшем Вас будет сложно в этом переубедить.

Близнецы

Если сегодня Вы вдруг ощутите сомнения в своих чувствах к любимому человеку, то снимите с полки Вашу любимую книгу о любви, которую Вы не раз перечитывали с упоением. Вы с удивлением обнаружите много общего между героями и собой. Это поможет Вам восстановить уверенность в правильности Вашего выбора.

Рак

Будьте готовы к тому, что сегодня Ваш партнер захочет в очередной раз убедиться в Вашей исключительности и соответствии статусу лучшего человека в его жизни. И проверка может okазаться весьма практичной - Вас будут сравнивать с другими представителями Вашего пола. Но Вы готовы доказать свою неповторимость.

Лев

Сегодня Ваш любимый человек особенно нуждается в Вашей моральной поддержке и сочувствии. Не стоит задавать лишних вопросов о причинах его душевного смятения. Просто находитесь рядом, всем своим видом показывая, что Вы рядом и готовы поддержать в трудный момент. Этого будет достаточно.

Дева

Вспомните свои ощущения в предвкушении долгожданных перемен в жизни и то невыразимое счастье, которое Вы испытывали, когда мечты начинали сбываться. Сегодняшний день может напомнить Вам те времена. Просто терпеливо ждите, не торопя события. И тогда все произойдет в нужный момент.

Весы

Сегодня Вы сможете лучше понять подлинные намерения Вашей второй половинки в отношении совместного будущего. При этом Вы не испытаете никаких сильных эмоций по этому поводу – ни радостных, ни тревожных. Все останется по-прежнему стабильно, просто отношения обретут большую ясность.

Скорпион

На этот день не придется прилагать усилия, чтобы добиться от Вашего любимого нужных слов или действий. Все произойдет спонтанно и радостно. Постарайтесь, однако, чтобы оставался элемент таинственности и неизвестности в отношениях, иначе может стать скучно. Храните интригу.

Стрелец

Сегодня лишние размышления о глубинном смысле Ваших отношений только помешают гармонии. Разум и сердце могут вступить в противоречие. Поэтому доверьтесь интуиции и чувствам, не обращая внимания на доводы рассудка. Проживите этот день, руководствуясь эмоциями, а не логикой.

Козерог

Сегодня Вам будет нелегко сделать выбор между двумя любимыми людьми. Ваши чувства настолько индивидуальны по отношению к каждому, но сравнимы по глубине, что потерять кого-то одного окажется тяжелой утратой. Посоветуйтесь с сердцем, прежде чем принять решение.

Водолей

Сегодня может оказаться непросто совместить Ваши планы на будущее с намерениями второй половинки. Почему-то сложно будет найти компромисс и точки соприкосновения. Возможно, лучше отложить это обсуждение на более подходящее время.

Рыбы

Приготовьтесь к тому, что сегодня Ваш партнер будет прилагать дополнительные усилия, чтобы завоевать Ваше внимание и расположение к себе. Возможно, он даже преувеличит важность своих проблем, лишь бы Вы проявили к ним интерес и заботу. Постарайтесь ему это обеспечить.

Автор: Семен Подгорный