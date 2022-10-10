Любовный гороскоп на сегодня, 11 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:21, 10 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 11 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек предложит Вам принять участие в каком-то довольно сомнительном мероприятии, которое Вам вряд ли придется по нраву. Однако кто не рискует, тот не пьет шампанского: почему бы, в конце концов, и не попробовать сделать что-то вопреки разуму?







Телец

То, что Вас раздражает в Вашем любимом человеке, сегодня может сыграть решающую роль при решении некоей вашей совместной проблемы. Этот раздражающий фактор утвердит Вас в необходимости определенного решения, и переубедить Вас потом будет весьма сложно.



Близнецы

Если Вы вдруг начали сомневаться в Ваших чувствах (а сегодня это, увы, вполне возможно), снимите с полки Вашу любимую книгу о любви, которую Вы в свое время перечитывали по два-три раза в год, а то и чаще. Вы удивитесь, насколько там все написано про вас! Вы все еще сомневаетесь?



Рак

Сегодня Ваш любимый человек захочет убедиться в том, что Вы действительно лучший в мире человек, единственный, кто достоин считаться его половинкой. Причем проверку он может устроить весьма практическую, сравнив Вас с рядом других представителей Вашего пола.



Лев

В этот день Вашему любимому человеку очень нужна будет Ваша моральная поддержка. Не нужно будет ни слов утешения, ни подробных расспросов о причинах душевной неустроенности, ни чего-нибудь подобного в том же духе. Просто будьте рядом и всем своим видом давайте понять ему, что Вам не все равно.





Дева

Вспомните, как трудно было дождаться перемены и каким непостижимым счастьем она казалась в самом начале нудного урока. Сегодня Вам это воспоминание особенно пригодится: в Вашей личной жизни все будет очень на это походить. И нужно просто вздохнуть и ждать, не сверяясь каждые полминуты с часами, потому что если постоянно с ними сверяться, время практически останавливается.



Весы

Сегодня Вы узнаете об истинных намерениях Вашего любимого человека касательно Ваших с ним отношений, и почему-то не испытаете на этот счет никаких эмоций — ни положительных, ни отрицательных. Все останется так, как было до того, просто добавятся некоторые новые краски.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку не придется добиваться от Вас какого-то действия или признания, Вы все сделаете добровольно и с радостью. Постарайтесь, однако, чтобы элемент какой-то борьбы за Ваше слово или дело все же был, иначе может стать совсем скучно.



Стрелец

Сегодня лишние размышления о смысле вашего совместного бытия могут Вам только помешать. Ум с сердцем будут явно не в ладу, поэтому звезды советуют прислушаться именно к сердцу, а ум пусть помолчит. У него сегодня никто ничего не спрашивает. Чувствуйте полной грудью!



Козерог

В этот день Вам довольно трудно будет сделать правильный выбор между одинаково любимыми людьми в пользу кого бы то ни было. Ваши чувства к ним настолько различаются по содержанию и настолько похожи по интенсивности, что потеря хотя бы одного из них будет для Вас самой настоящей катастрофой.



Водолей

Сегодня Вам будет довольно трудно согласовать Ваши планы на ближайшее будущее с планами Вашего любимого человека. Почему-то компромисс никак не захочет находиться. Наверное, эту деятельность просто лучше отложить.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно завоевать Ваше внимание и расположение, поэтому может получиться так, что он начнет преувеличивать важность своих проблем и необходимость Вашего к ним внимания. Что ж, придется его в каком-то виде проявить.

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