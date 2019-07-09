Любовный гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 9 июля 2019 Овен

Если вы вдруг начали сомневаться в ваших чувствах (а сегодня это, увы, вполне возможно) – снимите с полки вашу любимую книгу о любви, которую вы в свое время перечитывали по два-три раза в год, а то и чаще. И вы удивитесь, насколько там все написано про вас! Вы все еще сомневаетесь?





Любовный гороскоп на 9 июля 2019 Телец

В том, что вам скажет ваша половинка сегодня, не будет никакого подтекста! И даже не пытайтесь его найти. Вам скажут ровно столько, сколько думают: ни словом меньше, ни мыслью больше. Поэтому если вы вдруг найдете в сказанном тайный смысл – что ж, у вас богатая фантазия.

Даже если у вас есть любимый человек, это вовсе не значит, что вы не имеете права даже смотреть на противоположный пол. Не рано ли вы надеваете на себя паранджу? Вам никто и никогда не сможет запретить пообщаться со второй половинкой вашего друга, например. Разговор и взгляд - это ещё вовсе не измена!В этот день ваш любимый человек будет довольно тяжёл на подъем, вам с трудом удастся его вытащить на какое-либо светское мероприятие, да даже и просто погулять, причём если вам это удастся, морального удовлетворения вам результат не принесёт. Лучше и не пробовать.Откровенность - это, конечно, здорово, но, увы, не со всеми. Сегодня эту роскошь вы можете себе позволить только с вашим любимым человеком, да и то только в том случае, если на двести процентов уверены: он вас поймет и простит. Если же такой уверенности нет, о своих проблемах лучше написать, а потом стереть или сжечь. Чтобы никто не узнал и даже не догадался.Вы сегодня очаруете кого-то с первого взгляда. Причем неожиданно для себя. Зато весьма ощутимо для объекта вашего воздействия. Результат, впрочем, будет плачевен не только для вашей совести, но и для ваших нервов, ибо очарованный представитель противоположного пола будет долго и нудно умолять вас дать ему хотя бы один шанс.Если ваше хмурое лицо сегодня хоть на минутку осветится ласковой улыбкой по отношению к вашей половинке, это будет куда действеннее слов и обещаний. Всего одна улыбка – и вы почувствуете, насколько вы дороги этому человеку, насколько вас любят и ценят.В этот день многие события в вашей личной жизни будут происходить в самый неподходящий момент. Телефонный звонок, необходимость объясниться, просьба поговорить серьезно в конце-то концов и даже встреча Человека Вашей Мечты – все будет очень и очень не вовремя.В этот день звезды рекомендуют вам обратить особое внимание на то, какие тосты произносит ваш любимый человек о время празднества. Именно они покажут, насколько тонко он чувствует настроение ваших общих друзей, что ему нужно от жизни и насколько он самобытная личность.В этот день перед вами и вашим любимым человеком встанет проблема. Её можно решить совместными усилиями, а можно обойти, сделав вид, что её нет. Какая из этих дорожек правильная – пока непонятно, но решение придётся принимать уже в этот день, причём незамедлительно.

Любовный гороскоп на 9 июля 2019 Водолей

Не заводите сегодня новых знакомств! Иначе проблемы со старыми неизбежны. В вашей половинке сегодня проснется жуткий ревнивец, и вас будут обвинять в неравнодушии даже к совершенно не обаятельному фонарному столбу. Придется целый день демонстрировать чудеса феноменальной верности.



Любовный гороскоп на 9 июля 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, почему к нему у окружающих складывается именно такое отношение. Вы как человек сторонний и заинтересованный вполне в силах ему всё это объяснить, причём максимально доступно, корректно и не слишком обидно.