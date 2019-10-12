Любовный гороскоп на сегодня 12 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 12 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Овен
В этот день вам очень захочется с кем-нибудь пофлиртовать. Причем наличие постоянного любимого человека вас смущать не будет: это же не измена, в конце концов, а всего лишь легкое заигрывание, вроде тренировки собственной привлекательности и неотразимости. Главное, чтобы и он это понял.
Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Телец
Если вы вдруг начали сомневаться в ваших чувствах (а сегодня это, увы, вполне возможно) – снимите с полки вашу любимую книгу о любви, которую вы в свое время перечитывали по два-три раза в год, а то и чаще. И вы удивитесь, насколько там все написано про вас! Вы все еще сомневаетесь?
Сегодня вашему любимому человеку не придётся долго вам объяснять те или иные очевидные истины, поскольку они будут очевидны и для вас тоже. А значит, у вас останется больше времени на ни к чему не обязывающее общение, которое не отягощает мозг и просто доставляет удовольствие.
Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Рак
Сегодня вам следует задуматься о том, что хорошо бы сделать сюрприз вашему любимому человеку в честь какого-то приближающегося праздника. Для того, чтобы сюрприз получился действительно хорошим, добротным и качественным, вам стоит серьёзно к нему подготовиться.
Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Лев
Сегодня не следует требовать от вашего любимого человека чрезмерной открытости и откровенности: он будет немного «себе на уме», что вас, конечно, может насторожить, но совершенно напрасно: вас он любить меньше не станет точно, что бы вы себе ни вообразили.
Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Дева
Сегодня вы поймете, что вы не одиноки в этом мире, даже если вашу личную жизнь на сегодняшний день нельзя считать успешной и образцовой. Помимо любимого человека у вас много друзей, родных и просто неравнодушных к вам людей, чему вам стоит активно радоваться!
Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Весы
Если ваше меню последнее время не отличается большим разнообразием, звёзды именно сегодня рекомендуют вам придумать что-то новое. Советуем почитать книгу о вкусной и здоровой пище и приготовить что-нибудь экстраординарное.
Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Скорпион
Не стоит сегодня сильно рассчитывать на помощь вашего любимого человека: она будет больше напоминать медвежью услугу, нежели реальную подмогу. Так что если он вам вдруг задаст сакраментальный вопрос: «Тебе помочь или не мешать?» - ответьте лучше: «Не мешать».
Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Стрелец
Сегодня не стоит беспрекословно верить кому бы то ни было, о чем бы он ни говорил. Перед тем, как принять услышанное за чистую монету, включите логику, а ещё лучше сверьтесь с логикой вашего любимого человека. И только если всё говорит за то, что вам сказана правда – принимайте.
Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Козерог
Поменяйтесь сегодня со своей половинкой ролями. Пусть теперь она руководит всеми вашими действиями – а вы беспрекословно подчиняйтесь. Или, наоборот, попробуйте управлять каждым ее шагом, почувствуйте ответственность за несамостоятельного человека, для которого каждое ваше слово - закон. Теперь понимаете, как вашему любимому сложно с вами живется?
Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Водолей
Сегодня вы почувствуете себя довольно-таки одиноко даже в объятиях любимого человека. Вам все время будет казаться, что вас недостаточно любят и ценят, а тех крох, что вам дают, вам и не надо вовсе. Постарайтесь спрятать свой пыл в кулак: скорее всего вы преувеличиваете, и все совсем не так.
Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Рыбы
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто признаться вам в какой-то своей слабости. Возможно, он так на это и не решится, но может статься и так, что решится - тогда постарайтесь воспринять полученную информацию как можно более адекватно и доброжелательно.