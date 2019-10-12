Любовный гороскоп на сегодня 12 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Овен

В этот день вам очень захочется с кем-нибудь пофлиртовать. Причем наличие постоянного любимого человека вас смущать не будет: это же не измена, в конце концов, а всего лишь легкое заигрывание, вроде тренировки собственной привлекательности и неотразимости. Главное, чтобы и он это понял.





Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Телец

Если вы вдруг начали сомневаться в ваших чувствах (а сегодня это, увы, вполне возможно) – снимите с полки вашу любимую книгу о любви, которую вы в свое время перечитывали по два-три раза в год, а то и чаще. И вы удивитесь, насколько там все написано про вас! Вы все еще сомневаетесь?





Сегодня вашему любимому человеку не придётся долго вам объяснять те или иные очевидные истины, поскольку они будут очевидны и для вас тоже. А значит, у вас останется больше времени на ни к чему не обязывающее общение, которое не отягощает мозг и просто доставляет удовольствие.Сегодня вам следует задуматься о том, что хорошо бы сделать сюрприз вашему любимому человеку в честь какого-то приближающегося праздника. Для того, чтобы сюрприз получился действительно хорошим, добротным и качественным, вам стоит серьёзно к нему подготовиться.Сегодня не следует требовать от вашего любимого человека чрезмерной открытости и откровенности: он будет немного «себе на уме», что вас, конечно, может насторожить, но совершенно напрасно: вас он любить меньше не станет точно, что бы вы себе ни вообразили.Сегодня вы поймете, что вы не одиноки в этом мире, даже если вашу личную жизнь на сегодняшний день нельзя считать успешной и образцовой. Помимо любимого человека у вас много друзей, родных и просто неравнодушных к вам людей, чему вам стоит активно радоваться!Если ваше меню последнее время не отличается большим разнообразием, звёзды именно сегодня рекомендуют вам придумать что-то новое. Советуем почитать книгу о вкусной и здоровой пище и приготовить что-нибудь экстраординарное.Не стоит сегодня сильно рассчитывать на помощь вашего любимого человека: она будет больше напоминать медвежью услугу, нежели реальную подмогу. Так что если он вам вдруг задаст сакраментальный вопрос: «Тебе помочь или не мешать?» - ответьте лучше: «Не мешать».Сегодня не стоит беспрекословно верить кому бы то ни было, о чем бы он ни говорил. Перед тем, как принять услышанное за чистую монету, включите логику, а ещё лучше сверьтесь с логикой вашего любимого человека. И только если всё говорит за то, что вам сказана правда – принимайте.Поменяйтесь сегодня со своей половинкой ролями. Пусть теперь она руководит всеми вашими действиями – а вы беспрекословно подчиняйтесь. Или, наоборот, попробуйте управлять каждым ее шагом, почувствуйте ответственность за несамостоятельного человека, для которого каждое ваше слово - закон. Теперь понимаете, как вашему любимому сложно с вами живется?

Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Водолей

Сегодня вы почувствуете себя довольно-таки одиноко даже в объятиях любимого человека. Вам все время будет казаться, что вас недостаточно любят и ценят, а тех крох, что вам дают, вам и не надо вовсе. Постарайтесь спрятать свой пыл в кулак: скорее всего вы преувеличиваете, и все совсем не так.



Любовный гороскоп на 12 октября 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто признаться вам в какой-то своей слабости. Возможно, он так на это и не решится, но может статься и так, что решится - тогда постарайтесь воспринять полученную информацию как можно более адекватно и доброжелательно.