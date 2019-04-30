Любовный гороскоп на сегодня 30 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Комментарии (0)
Загрузка...
Любовный гороскоп на сегодня 30 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 30 апреля 2019 Овен
Побудьте немного беззаботными детьми! В конце концов, всё время быть взрослыми - это скучно! Пусть девушка сделает два хвостика, молодой человек возьмёт в руки воздушный шарик - и вы вместе отправитесь на поиски невинных детских радостей и удовольствий: поесть мороженого, покататься на карусели... Впрочем, по-взрослому целоваться вам никто не запрещает.
Читайте также:Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года
Когда вы последний раз радовались тому, что любите и любимы? Для вас это нечто совершенно естественное – как дышать или пить чай. А ведь любовь – это волшебство, чудо, настоящий подарок судьбы! Рядом с вами – самый замечательный в мире человек! Так порадуйтесь этому и поблагодарите свою судьбу!
Любовный гороскоп на 30 апреля 2019 Близнецы
Возможно, сегодня вечером супруг (возлюбленный) поделится с вами информацией, выслушивание которой не доставит вам особой радости. Ваша главная задача - справиться с собой и не показать виду. Близкому человеку нужна ваша поддержка, а не поучения, вот ее и окажите.
Любовный гороскоп на 30 апреля 2019 Рак
Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как другие работают. Вот вы сегодня будете наслаждаться последним. Ваша половинка с ног будет сбиваться в поисках решения вашей общей проблемы - а вы будете благосклонно наблюдать за процессом. Если, конечно, совесть не заест.
Любовный гороскоп на 30 апреля 2019 Лев
Не пренебрегайте семейными обязанностями! Именно сегодня от вас потребуется неукоснительное их соблюдение. Вероятно, у вас за неделю накопилось много домашней работы, которую за вас никто не сделает.
Любовный гороскоп на 30 апреля 2019 Дева
В этот день звезды рекомендуют вам поиграть в какую-нибудь интеллектуальную игру вроде шашек, шахмат или преферанса. Причем в этом случае главным будет не победа, а участие: вам не нужно доказывать, что вы умнее, вам просто стоит подчеркнуть ваше единение целей и замыслов.
Любовный гороскоп на 30 апреля 2019 Весы
Вы абсолютно свободный человек! Никто не имеет право заставить вас делать то, чего вам делать не хочется или не нравится. Даже идти на свидание и флиртовать с прохожими вы имеете полное право. Только за черту не заходите: измены современным обществом все же не поощряются.
Любовный гороскоп на 30 апреля 2019 Скорпион
Нынче будет важно узнать хоть что-нибудь о том, что о вас думает тот, кто вам так небезразличен. Если стесняетесь спросить лично, что было бы лучшим вариантом, нагрузите этой задачей друга. Заодно выясните — настоящий ли он.
Любовный гороскоп на 30 апреля 2019 Стрелец
Самое сложное для вас сегодня - решиться. Только мысли о любимом человеке и о вашем совместном счастье помогут вам сделать этот нелегкий шаг, в необходимости которого вы не сомневаетесь. Это как окунаться в холодную воду: досчитать до трех, зажмуриться, завизжать для порядку - и...
Любовный гороскоп на 30 апреля 2019 Козерог
В этот день вам будет нелегко принять ответственное решение, касающееся вашей личной жизни, а значит, и судьбы вашего любимого человека. Но сделать это будет необходимо. Или хотя бы настроиться на неизбежность подобного действия в ближайшие несколько дней.
Любовный гороскоп на 30 апреля 2019 Водолей
Вы пытаетесь спрятаться от проблем, не видеть их, переждать. В результате, весь груз ответственности ложится на вашу половинку. А вы уверены в том, что ей легко его тащить в одиночку? И что ей это нравится? Ее скандал может стать еще одной проблемой – и решать ее придется именно вам.
Любовный гороскоп на 30 апреля 2019 Рыбы
В том, что вам скажет ваша половинка сегодня, не будет никакого подтекста! И даже не пытайтесь его найти. Вам скажут ровно столько, сколько думают: ни словом меньше, ни мыслью больше. Поэтому если вы вдруг найдете в сказанном тайный смысл – что ж, у вас богатая фантазия.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 25 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 19 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 17 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 9 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 4 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 2 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 12 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 12 ноября 2018 года для всех знаков зодиака