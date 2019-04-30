Любовный гороскоп на сегодня 30 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 30 апреля 2019 Овен

Побудьте немного беззаботными детьми! В конце концов, всё время быть взрослыми - это скучно! Пусть девушка сделает два хвостика, молодой человек возьмёт в руки воздушный шарик - и вы вместе отправитесь на поиски невинных детских радостей и удовольствий: поесть мороженого, покататься на карусели... Впрочем, по-взрослому целоваться вам никто не запрещает.



Когда вы последний раз радовались тому, что любите и любимы? Для вас это нечто совершенно естественное – как дышать или пить чай. А ведь любовь – это волшебство, чудо, настоящий подарок судьбы! Рядом с вами – самый замечательный в мире человек! Так порадуйтесь этому и поблагодарите свою судьбу!Возможно, сегодня вечером супруг (возлюбленный) поделится с вами информацией, выслушивание которой не доставит вам особой радости. Ваша главная задача - справиться с собой и не показать виду. Близкому человеку нужна ваша поддержка, а не поучения, вот ее и окажите.Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как другие работают. Вот вы сегодня будете наслаждаться последним. Ваша половинка с ног будет сбиваться в поисках решения вашей общей проблемы - а вы будете благосклонно наблюдать за процессом. Если, конечно, совесть не заест.Не пренебрегайте семейными обязанностями! Именно сегодня от вас потребуется неукоснительное их соблюдение. Вероятно, у вас за неделю накопилось много домашней работы, которую за вас никто не сделает.В этот день звезды рекомендуют вам поиграть в какую-нибудь интеллектуальную игру вроде шашек, шахмат или преферанса. Причем в этом случае главным будет не победа, а участие: вам не нужно доказывать, что вы умнее, вам просто стоит подчеркнуть ваше единение целей и замыслов.Вы абсолютно свободный человек! Никто не имеет право заставить вас делать то, чего вам делать не хочется или не нравится. Даже идти на свидание и флиртовать с прохожими вы имеете полное право. Только за черту не заходите: измены современным обществом все же не поощряются.Нынче будет важно узнать хоть что-нибудь о том, что о вас думает тот, кто вам так небезразличен. Если стесняетесь спросить лично, что было бы лучшим вариантом, нагрузите этой задачей друга. Заодно выясните — настоящий ли он.Самое сложное для вас сегодня - решиться. Только мысли о любимом человеке и о вашем совместном счастье помогут вам сделать этот нелегкий шаг, в необходимости которого вы не сомневаетесь. Это как окунаться в холодную воду: досчитать до трех, зажмуриться, завизжать для порядку - и...В этот день вам будет нелегко принять ответственное решение, касающееся вашей личной жизни, а значит, и судьбы вашего любимого человека. Но сделать это будет необходимо. Или хотя бы настроиться на неизбежность подобного действия в ближайшие несколько дней.Вы пытаетесь спрятаться от проблем, не видеть их, переждать. В результате, весь груз ответственности ложится на вашу половинку. А вы уверены в том, что ей легко его тащить в одиночку? И что ей это нравится? Ее скандал может стать еще одной проблемой – и решать ее придется именно вам.В том, что вам скажет ваша половинка сегодня, не будет никакого подтекста! И даже не пытайтесь его найти. Вам скажут ровно столько, сколько думают: ни словом меньше, ни мыслью больше. Поэтому если вы вдруг найдете в сказанном тайный смысл – что ж, у вас богатая фантазия.