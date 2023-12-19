Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Этот день открывает перед вами множество возможностей воплотить в жизнь не только теоретические планы, но и вполне реальные задумки. Успех сопутствует проектам, предполагающим перемену мест, новые впечатления, контакты с людьми из других стран. Прекрасное время для изучения иностранных языков. Старайтесь последовательно переходить от одной задачи к другой, завершив работу над текущим делом, прежде чем браться за новое.

Даже самые невероятные идеи могут послужить источником вдохновения, этот день подарит немало ярких озарений. Воображение и творческий подход превратят скучное мероприятие в запоминающееся событие. Отличный момент для семейных торжеств и дружеских посиделок.

ОвенБлагоприятный день, идеально подходящий для воплощения давних замыслов. Почти любое начинание увенчается успехом; есть шансы добиться результата даже в совершенно новом деле. Вы быстро усваиваете новую информацию, с легкостью обучаетесь полезным навыкам. День располагает к любым встречам, посещению светских мероприятий. Можно завязать перспективные знакомства.

Телец

Фортуна готова отвернуться от вас. Сегодня трудности подстерегают практически в любом начинании. К тому же недоброжелатели распускают слухи, угрожая вашей репутации. Впрочем, пока не поздно спасти ситуацию – не давайте ни малейшего повода усомниться в ваших профессиональных или личностных качествах.

Близнецы

День начинается не слишком удачно, но постепенно улучшается. Утром вы особенно чувствительны и уязвимы. В это время легко задеть ваши чувства, разозлить или огорчить. Этим могут воспользоваться недоброжелатели: пока вы переживаете, они добьются своего. Будьте осторожны с женщинами – вероятно, они специально вводят вас в заблуждение.

РакВы энергичны, активны и целеустремленны. Вряд ли сегодня найдётся тот, кто захочет и сумеет вам противостоять. День подходит для решения сложных проблем. Интеллектуальный потенциал очень высок, вам интересно разобраться в вопросах, на которые другие не нашли ответа.

Лев

Сегодня все получится, причём чем раньше вы возьмётесь за дело, тем большего добьётесь. В первой половине дня можно решать важные вопросы любого рода; во второй лучше сосредоточиться на личных делах, помощи друзьям и родственникам. Благоприятно складываются как деловые, так и частные поездки.

Дева

Противоречивый день; непросто предугадать развитие событий и понять, почему всё складывается именно так. Однако целеустремлённость Дев приносит плоды. Самое сложное в общении время – середина дня, когда вы рискуете поссориться даже с близкими.

ВесыНевплохой день. Хотя далеко не всё складывается так, как хотелось бы, вы сохраняете спокойствие и помогаете избавиться от волнения окружающим. Ранимые и чувствительные люди тянутся к вам, рядом с вами они чувствуют себя в безопасности. Сильные духом видят в вас родственную душу.

Скорпион

Благоприятный день. Отлично проходят поездки, полезными и приятными получаются любые занятия, связанные со сменой обстановки и рода деятельности. Можно браться за новое дело, успех сопутствует творческим начинаниям. Хороший день для заключения сделок, в том числе касающихся недвижимости.

Стрелец

Будет нелегко сосредоточиться на работе с документами, не допустить ошибок в расчётах. Зато в творческих делах вы с лёгкостью добьётесь результата. Удачно пройдут деловые встречи, на новых знакомых произведёте самое благоприятное впечатление.

Козерог

Если вам нужно произвести впечатление на кого-то, постарайтесь встретиться сегодня – особых усилий не потребуется. День благоприятен для посещения светских мероприятий, официальных торжеств. Все ваши высказывания будут к месту, все поступки заслужат уважение.

Водолей

Ярко проявляются лидерские качества. Представителям знака удаётся сплотить вокруг себя единомышленников, найти помощников для воплощения любой идеи. Вы даёте волю фантазии, окружающие завидуют полёту вашей мысли.

Рыбы

Подходящее время для дел, требующих не столько изобретательности, сколько внимания к деталям и аккуратности. Некоторые Рыбы могут заскучать, но перспектива щедрого вознаграждения вдохновит и их. Можно заключать сделки, подписывать важные бумаги.

Автор: Семен Подгорный