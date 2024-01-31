Любовный гороскоп на сегодня, 1 февраля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 1 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня любовь позволит вашему любимому человеку стать лучше в объективном смысле. Однако со временем он может пожалеть, что пошел у вас на поводу и начал меняться. Будьте готовы к тому, что любые усилия встретят сопротивление.

Телец

Сегодня любые попытки быть милым дадутся вам с трудом. Стоит ли прикладывать усилия, если на лице будет написан дискомфорт? Скорее всего, это расстроит партнера. Постарайтесь сегодня не попадаться ему на глаза.

Близнецы

Сегодня хороший день для семейного похода на спортивное мероприятие или занятий спортом вместе. Если нет планов на матч, просто сходите погулять - день очень благоприятный для активного отдыха! Возьмите с собой оптимизм и хорошее настроение.

Рак

Тем, кто немного устал от однообразия в отношениях, сегодня светят приятные открытия. Вы неожиданно заметите в партнере очаровательные черты, которые раньше упускали из виду.

Лев

Отличный день для совместных крупных покупок. Смело отправляйтесь выбирать диван, телевизор, дачу или квартиру - обязательно найдете то, что нужно. Главное - берите с собой оптимизм и хорошее настроение.

Дева

Сегодня подходящий день для семейных торжеств. Можно пригласить и любимого человека, даже если вы пока не женаты - это добавит очарования празднику. Только воздержитесь от поцелуев на людях.

Весы

Сегодня вы поймете, что определенный этап в отношениях подошел к концу. Это грустно, но, возможно, впереди вас ждет нечто новое и яркое - просто немного подождите.

Скорпион

Сегодня вашему любимому будет нелегко в чем-то признаться. Но он все же сделает это, несмотря на страхи и нежелание. Оцените этот смелый и неординарный поступок.

Стрелец

Сегодня ваш любимый тяжело переживет свою ошибку в отношениях, хотя она и не имеет большого значения. Просто факт наличия ошибки будет его расстраивать.

Козерог

Сегодня вы прочтете полезную книгу, которая изменит ваши представления об идеальных отношениях. Постарайтесь соответствовать, но без радикальных перемен в жизни.

Водолей

Сегодня вашему любимому потребуется максимум внимания, чтобы не попасться на ваши шутки. Так что если он не поддался на розыгрыши, это скорее повод для гордости.

Рыбы

Сегодня вам не помешает немного коварства в общении с любимым. Иначе ему может быть скучно, и он предпочтет другую компанию. Если вам это не нужно, просто будьте искренними.

Автор: Семен Подгорный