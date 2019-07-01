Любовный гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 1 июля 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку будет недоставать чувства юмора, и даже вы не сможете с ним поделиться этим несомненно полезным качеством. Постарайтесь, однако, не шутить излишне сами, ибо несколько его обид легко отобьют у вас любовь к острословию надолго.





Любовный гороскоп на 1 июля 2019 Телец

Вас завертит круговорот планов и отчётов, и ваши мысли будут далеки от семейного очага. Однако звёзды не советуют пренебрегать сегодня домом - лучше придти пораньше с работы и в кои-то веки подарить жене цветы (или мужу - бутылку пива).

Сегодня вам может позвонить человек, который может перевернуть вашу личную жизнь с ног на голову и оказаться вашей второй половинкой или очень качественной подделкой под неё. Постарайтесь не принимать важного решения сразу: время у вас ещё есть. Немного, правда.Сегодня вы будете склонны к тому, чтобы анализировать, почему вы ведёте себя с вашим любимым человеком именно так, а не иначе, и почему он вам отвечает тем или иным образом. Впрочем, не стоит долго размышлять над причинами – лучше решите, что делать с последствиями.Вспомните о вашей первой любви или о друге детства. Если у вас сохранились координаты этих людей – позвоните им или напишите. Они же внесли такой вклад в развитие вашей личности, сделали так много для того, чтобы вы стали таким, какой вы сейчас есть! Станьте их приятным сюрпризом, весточкой из прошлого, их улыбкой этого дня.В этот день вам не стоит торопиться с принятием какого бы то ни было решения. Оно рано или поздно настигнет вас само. А вам сейчас важно определиться с тем, что же вы хотите от жизни в целом. Тогда и личная жизнь встанет на своё законное место, без какого бы то ни было вашего участия в этом процессе.Сегодня вашему любимому человеку захочется продемонстрировать вам свою независимость от чьего бы то ни было мнения, и от вашего - в первую очередь. Если вы сразу же не дадите ему понять, что вам такое положение вещей не нравится - оно может закрепиться в его модели поведения надолго.Хороший день для того, чтобы сходить вместе на выставку авангардного искусства или на концерт классической музыки. Даже если вы с трудом отличаете Шишкина от Рембрандта, новые впечатления укрепят ваш союз!Не будьте слишком требовательны к вашему любимому человеку. Возможно, он уделяет вам недостаточно времени не потому, что ему этого внимания для вас жалко, а потому, что у него элементарно ни на что не хватает времени. Дайте ему немного прийти в себя. Уже завтра все возможно будет лучше.Вашему любимому человеку захочется продемонстрировать вам свою исключительность, неповторимость и незабываемость. Для достижения подобной цели он пойдет на все, что угодно, что само по себе уже страшно. Постарайтесь ему дать понять то, что ему нужно, без каких бы то ни было экстремальных действий с его стороны.

Любовный гороскоп на 1 июля 2019 Водолей

В этот день вашему любимому человеку очень понадобится ваше одобрение. Ему важно будет знать, что то, что он делает, действительно правильно по вашему мнению. Постарайтесь его в этом убедить: тогда хорошо будет и вам, и ему. И неизвестно, кому все-таки лучше.



Любовный гороскоп на 1 июля 2019 Рыбы

Сегодня вы нечаянно можете причинить боль вашему любимому человеку. Скорее всего, он вам не скажет, что ему что-то неприятно и не нравится, но это будет обусловлено всего лишь его стеснительностью или тактичностью. Постарайтесь быть предельно вежливым и аккуратным.