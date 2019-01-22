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Гороскоп на 22 января 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 22.01.19
Просмотров: 79
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 22 января 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 22 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

Фаза Луны 22 января 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 22.01.2019 - 17 и 18 лунный день.
Луна в знаке зодиака 22.01.2019 - Луна во Льве.

Гороскоп на 22 января 2019 Овен


Хороший период для различных достижений в области ваших познаний и личного образования. Можете очень скоро оформить серьёзные бумаги и получить важные для вас документы. Например — диплом и тому подобное. Некоторым придётся подтверждать уровень своей квалификации и заново сдавать экзамены.


Гороскоп на 22 января 2019 Телец


В этот период рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, разбирать проблемы и вопросы, как будущего периода, так и те, что остались нереализованными. Не ввязывайтесь в сомнительные ситуации — велика вероятность обмана.


Гороскоп на 22 января 2019 Близнецы


Время материальной стабильности, это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Также хорошо идут дела, связанные с любыми другими имущественными вопросами.


Гороскоп на 22 января 2019 Рак


В деловой сфере начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Дела, требующие большой активности будут даваться нетрудно. Неплохое время для переезда, поездок, перемены вида деятельности.


Гороскоп на 22 января 2019 Лев


Благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.


Гороскоп на 22 января 2019 Дева

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года для всех знаков зодиака

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Хорошее время для того, чтобы решать проблемы касающиеся вашего образа жизни, здоровья, питания. Это время благоприятно для всякой кропотливой работы, требующей повышенного внимания и терпения.


Гороскоп на 22 января 2019 Весы


Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с недвижимостью, общественная и политическая деятельность.


Гороскоп на 22 января 2019 Скорпион


Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако иногда бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблемы. Но если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения.


Гороскоп на 22 января 2019 Стрелец


Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам с наименьшими затратами сил с вашей стороны. В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры.


Гороскоп на 22 января 2019 Козерог


Без пробуксовки продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются самые разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола.


Гороскоп на 22 января 2019 Водолей


Удача ждет прежде всего людей умственного труда. Особенно легко даются расчеты, работа с компьютером, с большим количеством сведений. День благоприятен для заключения договоров, союзов, для общения людей.


Гороскоп на 22 января 2019 Рыбы


Довольно противоречивый период. Возможны ревность и зависть со стороны партнеров. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел. Люди в этот период крайне чувствительны, впечатлительны, в большой степени склонны к обидам. Это состояние отражается как в личном плане, так и в сфере бизнеса.

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