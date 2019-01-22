Гороскоп на 22 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- убывающая Луна.- 17 и 18 лунный день.- Луна во Льве.

Гороскоп на 22 января 2019 Овен

Хороший период для различных достижений в области ваших познаний и личного образования. Можете очень скоро оформить серьёзные бумаги и получить важные для вас документы. Например — диплом и тому подобное. Некоторым придётся подтверждать уровень своей квалификации и заново сдавать экзамены.

Гороскоп на 22 января 2019 Телец

В этот период рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, разбирать проблемы и вопросы, как будущего периода, так и те, что остались нереализованными. Не ввязывайтесь в сомнительные ситуации — велика вероятность обмана.

Гороскоп на 22 января 2019 Близнецы

Время материальной стабильности, это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Также хорошо идут дела, связанные с любыми другими имущественными вопросами.

Гороскоп на 22 января 2019 Рак

В деловой сфере начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Дела, требующие большой активности будут даваться нетрудно. Неплохое время для переезда, поездок, перемены вида деятельности.

Гороскоп на 22 января 2019 Лев

Благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

Гороскоп на 22 января 2019 Дева

Хорошее время для того, чтобы решать проблемы касающиеся вашего образа жизни, здоровья, питания. Это время благоприятно для всякой кропотливой работы, требующей повышенного внимания и терпения.

Гороскоп на 22 января 2019 Весы

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с недвижимостью, общественная и политическая деятельность.

Гороскоп на 22 января 2019 Скорпион

Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако иногда бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблемы. Но если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения.

Гороскоп на 22 января 2019 Стрелец

Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам с наименьшими затратами сил с вашей стороны. В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры.

Гороскоп на 22 января 2019 Козерог

Без пробуксовки продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются самые разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола.

Гороскоп на 22 января 2019 Водолей

Удача ждет прежде всего людей умственного труда. Особенно легко даются расчеты, работа с компьютером, с большим количеством сведений. День благоприятен для заключения договоров, союзов, для общения людей.

Гороскоп на 22 января 2019 Рыбы

Довольно противоречивый период. Возможны ревность и зависть со стороны партнеров. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел. Люди в этот период крайне чувствительны, впечатлительны, в большой степени склонны к обидам. Это состояние отражается как в личном плане, так и в сфере бизнеса.