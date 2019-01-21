Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года для всех знаков зодиака





Гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года для Овна

Сердце не будет давать покоя Овнам. В январе они будут увлечены исключительно приятными сердечными хлопотами. Главное – держаться в это время подальше от интриг и козней недоброжелателей. А может, у Овнов появится возможность и вовсе примириться со всеми своими недругами.

Гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года для Тельца

Для Тельцов январь будет напряженным месяцем – нужно будет выполнить много накопившихся дел, которые не терпят отлагательства. Но со всем вы справитесь легко, при этом продемонстрировав начальству, на что вы на самом деле способны. В конце недели Тельцов может поджидать сюрприз – это награда за терпение и труд.

Гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года для Близнецов

Последние деньки января принесут Близнецам много радости и веселья. В первые дни недели будет сразу несколько приятных поводов. Чтобы не потерять голову от успехов нужно помнить – удача приходит только к тем людям, которые ее заслуживают.

Гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года для Рака

Старайтесь поддерживать связи - как старые, так и новые. Благодаря им вы сможете найти интересную сферу деятельности для себя. Некоторым Ракам в этот период придется искать вторую работу, чтобы пополнить материальные запасы. В вашей жизни грядут большие перемены! Готовьтесь к ним морально.

Гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года для Льва

Для вас наступает благоприятный период, когда жизнь будет буквально бить ключом. Энергии окажется слишком много. Лучше всего, если вы направите ее в семью. Подарите свою любовь близким. Свободное время посвятите прогулкам на природе или поездкам за город. Это то, что сейчас нужно!

Гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года для Девы

Пришло время что-то поменять в жизни: уйти с нелюбимой работы, разорвать связь с нелюбимым мужчиной. Поддержку ищите у близких друзей, они помогут. Эффективными в этот период окажутся занятия фитнесом и любые процедуры по уходу за собой. Порадуйте себя! А спонсором вашего отдыха пусть станет муж.

Гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года для Весов

В этот период Весы имеют шанс получить тайное покровительство, поддержку, которая может помочь в реализации профессиональных целей. Хорошее время для тех, чья деятельность связана с творчеством. Не исключено, что вы отправитесь в поездку, которая может быть связана как с отдыхом, так и с работой.

Гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года для Скорпиона

Период неоднозначный, все зависит от общей закалки организма, его устойчивости к холоду и стрессам. Важно также правильное питание, ваш организм может сильно нуждаться в витаминах и минеральных веществах, например в кальции. В это время наиболее уязвимы зубы, кости, коленные суставы, кроветворная система.

Гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года для Стрелеца

Неделя напряженной работы, это единственная возможность ликвидировать бреши в бюджете и рассчитаться с долгами. Многое зависит от профессионального мастерства, но больше от старательности и последовательности в работе, внимания ко всем мелочам. Хорошие возможности для заработка в технической, информационной и медицинской сфере, ветеринарии и сфере обслуживания.

Гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года для Козерога

Козерогам нужно тщательно следить за своим самочувствием. Не исключены гормональные проблемы, аллергические реакции, болезни, связанные с состоянием печени или сердечно-сосудистой системы. В это время также необходимо укреплять иммунитет. Впрочем, если вы давно откладывали поход к врачу, то сейчас самое подходящее время для того, что разобраться со своим здоровьем.

Гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года для Водолея

В этот период требуется внимание к работе почек, при имеющихся проблемах не помешают профилактические мероприятия. Уязвимы нервная и дыхательная системы, в это время особенно вредно курить. Следует избегать переутомления и переохлаждения. Полезны спортивные занятия на свежем воздухе, особенно в начале недели, когда необходимо разрядить нервное напряжение. После 24 января нежелательны серьезные хирургические операции.

Гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года для Рыб

Не очень благоприятный период для обогащения и для приобретений, особенно вторая половина недели. В первой половине периода есть возможность найти поддержку среди друзей, вам могут помочь деньгами или ценными советами. Благодаря чему вы сможете заработать или сэкономить деньги. Хорошие результаты может дать коллективная работа. Эта неделя января чревата ошибками и потерями из-за обмана. На выходных стоит делать важные покупки.