Гороскоп на 23 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- убывающая Луна.- 18 и 19 лунный день.- Луна в Деве.

Гороскоп на 23 января 2019 Овен

Постарайтесь сегодня сохранить положительный заряд в течение дня и старайтесь не слушать жалоб окружающих на трудную жизнь. Не позволяйте энергетическим вампирам питаться вашей энергией. Все внимание направляйте на дела, а вечером постарайтесь отдохнуть в одиночестве.

Гороскоп на 23 января 2019 Телец

Ваше внимание сегодня будет приковано к карьере. Чего только не сделаешь, чтобы подняться хоть на одну ступеньку по социальной лестнице! Вероятная поддержка от малознакомых людей, которые вам ничем не обязаны и нечего от вас не ждут.

Гороскоп на 23 января 2019 Близнецы

Постарайтесь сегодня быть тактичнее с начальством, а также тщательнее исполняйте свои дела. Ведь недоразумения могут привести к проблемам в карьере и снижению доходов. В личной жизни постарайтесь не выдвигать ультиматумы своим близким, это может привести к ссорам.

Гороскоп на 23 января 2019 Рак

В делах для достижения нужных результатов придется призвать на помощь упорство и эмоциональную стойкость, так как давить на вас будут не только обстоятельства, но и определенные люди. Кризисы и трудности могут возникнуть буквально на ровном месте.

Гороскоп на 23 января 2019 Лев

Сконцентрируйтесь на том, что приносит вам удовольствие. Вечером вдруг почувствуете непреодолимое желание заняться спортом или активными видами отдыха.

Гороскоп на 23 января 2019 Дева

Сегодня вам трудно удержаться от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шопинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Сегодня ваша доверчивость может выходить за все разумные рамки, и вы можете потратить деньги зря.

Гороскоп на 23 января 2019 Весы

Не следует сегодня посвящать посторонних в свои планы, не будьте излишне болтливы, это может вам навредить. Возможно, ваши планы тоже будут сорваны внезапными событиями и неурядицами. Вам сейчас необходимо позаботиться о себе, уделить время своему организму.

Гороскоп на 23 января 2019 Скорпион

В этот день вас ожидают неожиданные и незапланированные траты, постарайтесь не делать ненужных покупок. Ваше здоровье нуждается в поддержке, поэтому защищайте себя от стрессов всеми возможными способами.

Гороскоп на 23 января 2019 Стрелец

Сегодня ваши недоделанные рабочие дела будут продвигаться на удивление легко. А вот остальное будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Гороскоп на 23 января 2019 Козерог

Неожиданные накладки способны раз за разом выбивать вас сегодня из колеи, однако, поддавшись эмоциям, вы лишь сильнее накалите обстановку. Ворчанием и недовольством вы вряд ли сможете решить проблему, поэтому лучший выход—это расслабиться, доверившись судьбе.

Гороскоп на 23 января 2019 Водолей

Не стоит спорить с женщинами, чтобы не испортить настроение на весь день. Не стоит покупать одежду и менять имидж. Старайтесь соблюдать гигиену, так как уязвима кожа лица. Операция на лице или голове может иметь самые негативные последствия.

Гороскоп на 23 января 2019 Рыбы

Этот день обещает принести новые хлопоты или новые обязанности. Возможны проблемы в личной жизни или неблагоприятные для вас кадровые перестановки. Постарайтесь сегодня вести себя тактично и сдержанно, это поможет вам избежать много разных неприятных ситуаций.