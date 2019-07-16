Урал Кильсенбаев назначен заместителем Руководителя Администрации Главы РБ по внутренней политике
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Соответствующее распоряжение подписал врио Главы Республики Башкортостан Радием Хабировым. Ранее Кильсенбаев руководил Управлением Главы РБ по общественно-политическому развитию, сообщает сайт Newsbash.ru.
Его преемником стал Азат Бадранов, ранее являвшийся заместителем начальника Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию.
Кильсенбаев Урал Тагирович родился 1 июля 1982 года в селе 2-е Юлдыбаево Кугарчинского района. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике. В 2007–2009 годах – начальник отдела Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике. В 2009–2011 годах – начальник отдела Министерства молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан. В 2011–2012 годах – начальник отдела Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. В 2012–2015 годах – председатель Комитета по молодёжной политике Администрации городского округа город Уфа. В 2015–2018 годах – глава администрации Советского района городского округа город Уфа. В 2018–2019 годах – начальник Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию.
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