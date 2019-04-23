Глава ГИБДД выступил с предложением снизить допустимую скорость для водителей
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Скоростной режим для водителей, в чьих автомобильных салонах находятся дети, может быть снижен на 20 км/ч. С таким предложением выступил глава ГИБДД Михаил Черников, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«90 километров в час — едешь со скоростью 70 километров в час», — приводит «Царьград» слова Черникова. Глава ведомства добавил, что данное предложение планируется внести в ПДД.Ранее Верховный суд РФ запретил сотрудникам ГИБДД штрафовать водителей за отказ уступить дорогу автомобилям, несущимся по встречной полосе, напоминает РАПСИ. В суде отметили, что едущий в неправильную сторону человек не имеет никакого преимущества и никто ему дорогу уступать не обязан.
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