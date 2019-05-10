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В Башкирии контейнерные площадки приведут к единому виду

Добавлено: 10.05.19
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Рубрика: Политика
Теги: Кугарчинский район
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В Башкирии контейнерные площадки приведут к единому виду

В ходе рабочей поездки в Кугарчинский район Радий Хабиров посетил башкирскую гимназию и детско-юношескую спортивную школу в селе Мраково. В будущем корпуса этих учреждений соединят тёплым переходом с интернатом. Проект сооружения уже подготовлен. Также глава района Гайса Янбаев продемонстрировал площадку для сбора ТКО, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Ориентировочная стоимость строительства перехода — 4,8 млн руб. Врио Главы Башкирии поручил включить данный проект в республиканскую адресную инвестиционную программу. Помимо этого, в спортивном учреждении нет собственной блочной котельной. Поэтому здесь бассейн работает только во время отопительного сезона. Гайса Гильмитдинович сказал, что на строительство этого объекта уйдёт 5,9 млн руб.

Глава Кугарчинского района показал Радию Фаритовичу закрытую площадку для сбора твёрдых коммунальных отходов, которая рассчитана на четыре контейнера. В перспективе их планируют установить по всему району.

Радий Хабиров, врио Главы Башкирии:

По площадкам мы вам поможем. При этом во всех районах будем приводить контейнерные площадки к единому виду, в том числе с эстетической точки зрения. 

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