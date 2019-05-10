Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Кугарчинский район
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9 мая в ходе рабочей поездки врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Кугарчинский район, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Директор хозяйства Урал Ибрагимов пояснил, что из 17,2 тысячи га пахотных земель в 2018 году озимыми культурами было засеяно порядка 4 тысяч га. Из-за неблагоприятных погодных условий нынешней весны погибло 1,5 тысячи га озимой пшеницы. Эти площади уже вновь засеяны яровыми культурами. В настоящее время ведётся сев гречихи, кукурузы, сахарной свеклы. Работы планируется завершить до конца мая.
По словам вице-премьера – министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, в целом по республике посевная кампания практически достигла экватора, засеяно около 46 процентов площадей.
Радий Хабиров осмотрел сельхозтехнику и оценил условия труда аграриев, проехав в кабине современного трактора Challenger. Механизатор с многолетним стажем Филюс Асылбаев рассказал, что сегодня есть все возможности создать достойные условия жизни. Сам он получил субсидию в размере около 1 млн рублей на строительство дома по программе развития сельских территорий. Оплата труда во время посевной или уборочной кампании при хорошей производительности достаточно высока.
В ходе общения с аграриями также обсуждались возможности поддержки специалистов на селе, в том числе решения жилищного вопроса.
В селе Мраково врио Главы республики побывал в парке имени З. Биишевой. В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проведено его благоустройство. Были созданы зоны отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, оборудованы детские площадки. На проект было выделено 2 млн рублей из федерального, 400 тысяч рублей – из республиканского бюджета. Ещё 6,2 млн рублей составила спонсорская помощь благотворительного фонда «Урал».
В парке Радий Хабиров пообщался с местными жителями. Молодые ребята рассказали, что здесь необходима зона для занятий спортом.
– Мы завершаем оборудование детских игровых площадок травмобезопасным покрытием, планируем построить спортивную площадку, – пояснил глава района Гайса Янбаев. – Здесь же будет аллея Героев Советского Союза и России – наших земляков.Мраковцы также отметили, что селу нужен современный физкультурно-оздоровительный комплекс, где могли бы заниматься дети и взрослые. Руководитель региона поручил проработать этот вопрос.
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