Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Кугарчинский район

9 мая в ходе рабочей поездки врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Кугарчинский район, сообщает сайт Newsbash.ru.



На полях сельхозпредприятия «Тавакан» руководитель региона оценил темпы проведения посевной кампании.Директор хозяйства Урал Ибрагимов пояснил, что из 17,2 тысячи га пахотных земель в 2018 году озимыми культурами было засеяно порядка 4 тысяч га. Из-за неблагоприятных погодных условий нынешней весны погибло 1,5 тысячи га озимой пшеницы. Эти площади уже вновь засеяны яровыми культурами. В настоящее время ведётся сев гречихи, кукурузы, сахарной свеклы. Работы планируется завершить до конца мая. По словам вице-премьера – министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, в целом по республике посевная кампания практически достигла экватора, засеяно около 46 процентов площадей.Радий Хабиров осмотрел сельхозтехнику и оценил условия труда аграриев, проехав в кабине современного трактора Challenger. Механизатор с многолетним стажем Филюс Асылбаев рассказал, что сегодня есть все возможности создать достойные условия жизни. Сам он получил субсидию в размере около 1 млн рублей на строительство дома по программе развития сельских территорий. Оплата труда во время посевной или уборочной кампании при хорошей производительности достаточно высока. В ходе общения с аграриями также обсуждались возможности поддержки специалистов на селе, в том числе решения жилищного вопроса.

В селе Мраково врио Главы республики побывал в парке имени З. Биишевой. В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проведено его благоустройство. Были созданы зоны отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, оборудованы детские площадки. На проект было выделено 2 млн рублей из федерального, 400 тысяч рублей – из республиканского бюджета. Ещё 6,2 млн рублей составила спонсорская помощь благотворительного фонда «Урал».

В парке Радий Хабиров пообщался с местными жителями. Молодые ребята рассказали, что здесь необходима зона для занятий спортом.

– Мы завершаем оборудование детских игровых площадок травмобезопасным покрытием, планируем построить спортивную площадку, – пояснил глава района Гайса Янбаев. – Здесь же будет аллея Героев Советского Союза и России – наших земляков.

Мраковцы также отметили, что селу нужен современный физкультурно-оздоровительный комплекс, где могли бы заниматься дети и взрослые. Руководитель региона поручил проработать этот вопрос.