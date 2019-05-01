Радий Хабиров в Кармаскалинском районе ознакомился с ходом весеннего сева

Врио главы Башкирии встречает Первомай в полях — в регионе активно продолжается посевная кампания. Сегодня Радий Хабиров совершает рабочую поездку по ряду районов, где знакомится с ходом весеннего сева и работой сельхозпредприятий, сообщает сайт Newsbash.ru.



«В этом году мы видим хорошие поступления в бюджет республики, деньги для поддержки АПК в казне есть».

«По озимым культурам нам придется пересевать около 137 тысяч гектаров (порядка 30% об общей площади). Это займет примерно два дня работы. Очень активно идет сев выкомаржинальных культур, таких как рапс, горчица, лен, нут. Аграрии республики обеспечены всеми необходимыми материалами, нет проблем с семенами и ГСМ, надеемся на появление дружных всходов», — отметил Ильшат Фазрахманов.