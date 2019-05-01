Радий Хабиров в Кармаскалинском районе ознакомился с ходом весеннего сева
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Врио главы Башкирии встречает Первомай в полях — в регионе активно продолжается посевная кампания. Сегодня Радий Хабиров совершает рабочую поездку по ряду районов, где знакомится с ходом весеннего сева и работой сельхозпредприятий, сообщает сайт Newsbash.ru.
«В этом году мы видим хорошие поступления в бюджет республики, деньги для поддержки АПК в казне есть».На сегодняшний день перед аграриями стоит задача провести сев в максимально короткие сроки, учитывая малое количество влаги в почве и отсутствие дождей.
По данным и.о заместителя премьер-министра правительства – министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, на 30 апреля посеяно 321,6 тыс. га яровых культур — примерно 20% от намеченного плана.
«По озимым культурам нам придется пересевать около 137 тысяч гектаров (порядка 30% об общей площади). Это займет примерно два дня работы. Очень активно идет сев выкомаржинальных культур, таких как рапс, горчица, лен, нут. Аграрии республики обеспечены всеми необходимыми материалами, нет проблем с семенами и ГСМ, надеемся на появление дружных всходов», — отметил Ильшат Фазрахманов.По словам главы аграрного ведомства, фермеры активно осваивают заброшенные земли, эффективность использования ресурсов повышается. Весенний сев в республике планируют завершить к 10 июня.
В Кармаскалинском районе в этом году посевная площадь составит 69,5 тыс. га (+2348 га к 2018 г.), из них: зерновые и зернобобовые 42,4 тыс. га (+767 га), в том числе озимые 14,8 тыс. га, из них погибло 4,4 тыс гектаров.
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