В Башкирии 5 женщин сообщили о своем желание баллотироваться на пост Главы республики
Небывалое «нашествие» представительниц прекрасного пола планируется на выборах главы Башкирии. О своем желании баллотироваться на пост руководителя республики заявило уже пять женщин. И если ранее на башкирских выборах слабую половину человечества вообще не интересовало главное кресло региона - конкуренцию действующему начальнику составляли исключительно мужчины, то сегодня именно дамы намерены соперничать с временно исполняющим обязанности главы РБ Радием Хабировым, сообщает сайт Newsbash.ru.
Местные «единороссы» выдвинули для участия в праймериз на пост руководителя Башкортостана председательницу республиканского отделения «Опора России» Ляйсан Николаеву - такое в партии власти тоже происходит впервые. Кроме Ляйсан Николаевой в праймериз «ЕР» примут участие как сам Радий Хабиров, так и еще двое мужчин - бывший мэр Кумертау Борис Беляев и депутат Госдумы Зариф Байгускаров.
Известно, что уже изъявили желание получить главную должность республики две правозащитницы - Рамиля Саитова и коммунистка Диана Демидова. Правда, местное отделение КПРФ уже дистанцировалось от активистки Демидовой, так что г-же Диане, как и г-же Саитовой придется искать политическую организацию, способную поддержать их амбиции. Рамиля Саитова надеется на выдвижение от ЛДПР - партии могут выдвигать на выборы и беспартийных кандидатов-сторонников.
Не остались в стороне от главного политического события в регионе и два светских персонажа. На пост главы Башкирии собралась баллотироваться модель plus-size и руководительница модельной студии Сания Тимасова - она относит себя к Партии роста. Женщина полагает, что она достаточно «сильна и красива», чтобы возглавить республику.
Не грудью, но мускулами намерена поднимать Башкирию блогер Евгения Куцуева, которая собралась «составить пару» Радию Хабирову «в тяжелой весовой категории» и бороться с ним на политическом ринге, как «спортсмен со спортсменом». В отличие от Сании Тимасовой, которая, скорее всего, решила использовать выборы главы республики в качестве пиара своей масштабной груди - в инстраграмме уже появились фото спелых прелестей этой дамы, г-жа Куцуева намерена до конца пройти «сложнейший квест» избирательной кампании. Оказывается, Евгения Куцуева состоит в «Партии роста» и надеется, что однопартийцы поддержат ее в желании «посостязаться в честной борьбе».
О мужчинах, которые намерены выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики, пока ничего не известно, кроме тех, которые будут участвовать в праймериз «Единой России».
Наблюдатели полагают, что появление такого большого числа представительниц прекрасного пола, обладающих высокими политическими потребностями, говорит не только о росте самосознания башкирских женщин, но и ослаблении мужских амбиций в республике.
Не менее интересно, что организовывать губернаторские выборы в регионе тоже впервые будет женщина - в апреле этого года Центризбирком Башкирии возглавила бывший директор института права БашГУ Илона Макаренко. Ранее пост руководителя ЦИКа РБ был мужской прерогативой - с 1996 года его занимал ныне покойный Барый Кинзягулов, с 2008-го - Рамиль Мазитов, а с 2011 года - Хайдар Валеев.