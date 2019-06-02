В Башкирии 5 женщин сообщили о своем желание баллотироваться на пост Главы республики

Небывалое «нашествие» представительниц прекрасного пола планируется на выборах главы Башкирии. О своем желании баллотироваться на пост руководителя республики заявило уже пять женщин. И если ранее на башкирских выборах слабую половину человечества вообще не интересовало главное кресло региона - конкуренцию действующему начальнику составляли исключительно мужчины, то сегодня именно дамы намерены соперничать с временно исполняющим обязанности главы РБ Радием Хабировым, сообщает сайт Newsbash.ru.





Местные «единороссы» выдвинули для участия в праймериз на пост руководителя Башкортостана председательницу республиканского отделения «Опора России» Ляйсан Николаеву - такое в партии власти тоже происходит впервые. Кроме Ляйсан Николаевой в праймериз «ЕР» примут участие как сам Радий Хабиров, так и еще двое мужчин - бывший мэр Кумертау Борис Беляев и депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

Ляйсан Николаева

- Я смогла поднять свою грудь после двух детей и смогу поднять с колен Уфу и РБ в целом, - заявила Сания на своей странице в социальной сети.

Но если г-жа Николаева могла сдаться под напором коллег, которые настаивали на гендерном равенстве среди участников внутрипартийного голосования, то остальные женщины, желающие побороться за высшее региональное кресло, принимали решение самостоятельно и еще не определились со своей партийной принадлежностью. Однако определяться придется, так как республиканский закон запрещает участвовать в выборах этого уровня самовыдвиженцам.Известно, что уже изъявили желание получить главную должность республики две правозащитницы -и коммунистка. Правда, местное отделение КПРФ уже дистанцировалось от активистки Демидовой, так что г-же Диане, как и г-же Саитовой придется искать политическую организацию, способную поддержать их амбиции. Рамиля Саитова надеется на выдвижение от ЛДПР - партии могут выдвигать на выборы и беспартийных кандидатов-сторонников.Не остались в стороне от главного политического события в регионе и два светских персонажа. На пост главы Башкирии собралась баллотироваться модель plus-size и руководительница модельной студиина относит себя к Партии роста. Женщина полагает, что она достаточно «сильна и красива», чтобы возглавить республику.Не грудью, но мускулами намерена поднимать Башкирию блогер, которая собралась «составить пару» Радию Хабирову «в тяжелой весовой категории» и бороться с ним на политическом ринге, как «спортсмен со спортсменом». В отличие от Сании Тимасовой, которая, скорее всего, решила использовать выборы главы республики в качестве пиара своей масштабной груди - в инстраграмме уже появились фото спелых прелестей этой дамы, г-жа Куцуева намерена до конца пройти «сложнейший квест» избирательной кампании. Оказывается, Евгения Куцуева состоит в «Партии роста» и надеется, что однопартийцы поддержат ее в желании «посостязаться в честной борьбе».О мужчинах, которые намерены выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики, пока ничего не известно, кроме тех, которые будут участвовать в праймериз «Единой России».

Наблюдатели полагают, что появление такого большого числа представительниц прекрасного пола, обладающих высокими политическими потребностями, говорит не только о росте самосознания башкирских женщин, но и ослаблении мужских амбиций в республике.

- Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров - очень сильный политический персонаж, обладающий не только яркой харизмой, но и обаянием, - разъясняют психологи. - У него огромный управленческий опыт, за плечами - сложная работа в Кремле - не каждому удается сделать такую карьеру. Понятно, что такому человеку очень трудно составить конкуренцию, вот мужчины в регионе и не стремятся включиться в политическую борьбу. Они готовы работать в команде Радия Фаритовича, приносить пользу республике, но вставать вровень с лидером опасаются в силу невыгодного для себя сравнения. Женщины же напротив, всегда будут стремиться оказаться рядом с сильным мужчиной, потому что для них это сравнение - на пользу.

Напомним, выборы главы РБ состоятся 8 сентября 2019 года - участие в них могут принять представители любых партий, достигшие 30 лет и не имеющие иностранного гражданства или вида на жительство в других странах. Только в отличие от кандидатов парламентских партий, представителям других политических организаций придется перед регистрацией пройти «муниципальный фильтр» - собрать подписи не менее 454 муниципальных депутатов. Подписаться за кандидата должны пять процентов от общего числа народных избранников в 48 городах и районах из имеющихся 63 муниципалитетов Башкирии. Руководитель Башкирии избирается на пять лет, но не более двух раз.Не менее интересно, что организовывать губернаторские выборы в регионе тоже впервые будет женщина - в апреле этого года Центризбирком Башкирии возглавила бывший директор института права БашГУ Илона Макаренко. Ранее пост руководителя ЦИКа РБ был мужской прерогативой - с 1996 года его занимал ныне покойный Барый Кинзягулов, с 2008-го - Рамиль Мазитов, а с 2011 года - Хайдар Валеев.