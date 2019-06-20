Прямая линия с Путиным: президент рассказал, когда в России станет легче жить

Сегодня в Москве проходит «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на самые злободневные вопросы граждан.





В самом начале разговора с россиянами Владимира Путина спросили о том, когда в стране станет легче жить. Многие жители страны жалуются на низкие зарплаты. Президент отметил, что национальные проекты нацелены на решение всех накопившихся проблем, в том числе - и на повышение заработной платы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Это актуальный вопрос. Мы столкнулись несколько лет назад с шоками, это ситуация с нашими товарами: нефть, газ и прочее. Поэтому у нас и произошел малоприятный элемент в экономике. Действительно, реальные доходы граждан упали. Сейчас они восстанавливаются. Реальные доходы состоят из многих показателей. Один из них – выплаты по кредитам. Банки предоставляют кредиты граждан под залог 40% заработной платы. Это рискованно. Это влияет на реальные доходы. Что касается зарплат, рост есть и в реальном выражении. В 2017 году начисленная зарплата была 33,2 тысячи, а в этом году – почти 44.

Президент России попросил граждан, чтобы они не торопили ругать его за такие цифры.

Владимир Путин:

Я сразу хочу оговориться: я хочу, чтобы люди не сердились, что у них не такие зарплаты. Это средние цифры, у нас большая разница и по отраслям, и по регионам. Темп роста зарплаты поднялся, потому что все уровни власти пытались выполнить указы 2012 года. Если бы указов не было, не было бы такого результата. Мы повысили минимальный уровень зарплаты труда. Это коснулось 44 миллионов человек. Повышение МРОТ – 3,7 миллионов человек под него попали. В этом году проиндексировали доходы военных. И по пенсиям: обеспечение пенсионеров нормальным доходом – один из главных наших приоритетов.