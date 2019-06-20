Прямая линия с Путиным: "Реальные доходы людей падают в том числе и из-за выплат по кредитам"
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На «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило много обращений о падении уровня доходов. Отвечая на этот вопрос, президент отметил, что в последнее время произошло несколько малоприятных факторов на энергетическом рынке, в экономике и социальной сфере, сообщает сайт Newsbash.ru.
Однако постепенно доходы восстанавливаются, отметил глава государства. При этом Путин отметил, что реальные доходы людей падают в том числе и из-за выплат по кредитам, которые иногда достигают сорока процентов от зарплаты. Отметив сокращение теневого рынка, президент, однако, призвал Центробанк обратить внимание на риски закредитованности населения.
«Не надо раздувать пузыри», — призвал президент.
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