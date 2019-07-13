Радий Хабиров в Чишминском районе оценил реализацию программы "Башкирские дворики"
Комментарии (0)
Загрузка...
В поселке Чишмы Чишминского района Башкирии продолжается комплексный ремонт подъездов многоквартирных домов в рамках республиканской программы «Башкирские дворики», сообщает сайт Newsbash.ru.
Руководитель республики зашел в один из подъездов дома №19 по улице Гизатуллина, где продолжаются ремонтные работы.
Читайте также:Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод
Представитель подрядной организации заверил Радия Хабирова, что ремонт подъездов будет завершен к 1 октября. Руководитель региона поинтересовался видами проводимых ремонтных работ, пообщался с малярами и штукатурами, работающими на объекте.Глава администрации Чишминского района Флюр Уразметов рассказал, что в июле начинается благоустройство дворовых территорий трех домов в рамках республиканской программы «Башкирские дворики». Примерная стоимость контракта составит 6,7 млн рублей. В этих же дворах будут установлены современные, безопасные и комфортабельные детские площадки.
Радий Хабиров обратил внимание муниципальных властей на то, чтобы все работы по благоустройству дворов и ремонту подъездов были проведены в указанные сроки с учетом пожеланий жителей. Особое внимание должно быть уделено качеству ремонта.
Читайте также
Экономика
На реализацию программы "Башкирские дворики" из бюджета Башкирии выделят 1,7 млрд рублей
Общество
В Сибае в рамках проекта "Башкирские дворики" открыли новую детскую площадку
ЖКХ
В Уфе выбирают подрядчика для комплексного ремонта подъездов
ЖКХ
В Башкирии шесть миллиардов будет направлено на ремонт подъездов
ЖКХ
В 2019 году в Уфе отремонтируют 1600 подъездов
Политика
В Башкирии на ремонт дворов затратят 1,7 миллиарда
Политика
Радий Хабиров взял под личный контроль ремонт подъездов
Политика
Радия Хабирова возмутило бездействие глав городов по подготовке к ремонту первых подъездов