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Радий Хабиров в Чишминском районе оценил реализацию программы "Башкирские дворики"

Добавлено: 13.07.19
Просмотров: 43
Рубрика: Политика
Теги: Чишминский район
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Радий Хабиров в Чишминском районе оценил реализацию программы "Башкирские дворики"

В поселке Чишмы Чишминского района Башкирии продолжается комплексный ремонт подъездов многоквартирных домов в рамках республиканской программы «Башкирские дворики», сообщает сайт Newsbash.ru.

Руководитель республики зашел в один из подъездов дома №19 по улице Гизатуллина, где продолжаются ремонтные работы.

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Стоимость ремонта одного из подъездов оценивается в 330 тысяч рублей. Всего на пять подъездов планируется потратить 1,65 млн рублей.

Представитель подрядной организации заверил Радия Хабирова, что ремонт подъездов будет завершен к 1 октября. Руководитель региона поинтересовался видами проводимых ремонтных работ, пообщался с малярами и штукатурами, работающими на объекте.Глава администрации Чишминского района Флюр Уразметов рассказал, что в июле начинается благоустройство дворовых территорий трех домов в рамках республиканской программы «Башкирские дворики». Примерная стоимость контракта составит 6,7 млн рублей. В этих же дворах будут установлены современные, безопасные и комфортабельные детские площадки.

Радий Хабиров обратил внимание муниципальных властей на то, чтобы все работы по благоустройству дворов и ремонту подъездов были проведены в указанные сроки с учетом пожеланий жителей. Особое внимание должно быть уделено качеству ремонта.

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