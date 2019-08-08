Александр Бурдо возглавил управление Росгвардии Башкирии

У регионального управления Росгвардии новый начальник. Сегодня его представили руководителям министерств, ведомств и личному составу. Управление возглавил полковник Александр Бурдо, сообщает сайт Newsbash.ru.



Известно, что он имеет большой опыт в организаторской и управленческой деятельности. В 80-ых годах начал работать оперуполномоченным в Йошкар-Оле, позже занимал руководящие должности в подразделениях криминальной милиции Марий Эл. Последние три года возглавлял местное управление Росгвардии.

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