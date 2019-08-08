Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Александр Бурдо возглавил управление Росгвардии Башкирии

Александр Бурдо возглавил управление Росгвардии Башкирии

Добавлено: 08.08.19
Просмотров: 113
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Александр Бурдо возглавил управление Росгвардии Башкирии

У регионального управления Росгвардии новый начальник. Сегодня его представили руководителям министерств, ведомств и личному составу. Управление возглавил полковник Александр Бурдо, сообщает сайт Newsbash.ru.

Известно, что он имеет большой опыт в организаторской и управленческой деятельности. В 80-ых годах начал работать оперуполномоченным в Йошкар-Оле, позже занимал руководящие должности в подразделениях криминальной милиции Марий Эл. Последние три года возглавлял местное управление Росгвардии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Ильдар Юланов назначен начальником управления транспорта и связи администрации Уфы
Политика
Ильдар Юланов назначен начальником управления транспорта и связи администрации Уфы
Олег Олейник назначен замминистра внутренних дел по Башкирии
Политика
Олег Олейник назначен замминистра внутренних дел по Башкирии
Шамиль Абдраков возглавил управление культуры Уфы
Культура
Шамиль Абдраков возглавил управление культуры Уфы
Валерий Липский временно возглавил Следственный комитет Башкирии
Политика
Валерий Липский временно возглавил Следственный комитет Башкирии
Ринат Даминов будет курировать вопросы капремонта в Башкирии
Политика
Ринат Даминов будет курировать вопросы капремонта в Башкирии
Генерал МВД Башкирии Виктор Михайлов отстранен от должности
Политика
Генерал МВД Башкирии Виктор Михайлов отстранен от должности
В Башкирии Управление Главы по противодействию коррупции возглавил Виктор Бутыркин
Политика
В Башкирии Управление Главы по противодействию коррупции возглавил Виктор Бутыркин
Водителям автомобилей Росгвардии разрешено нарушать ПДД
Общество
Водителям автомобилей Росгвардии разрешено нарушать ПДД
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: