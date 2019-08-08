Александр Бурдо возглавил управление Росгвардии Башкирии
Комментарии (0)
Загрузка...
У регионального управления Росгвардии новый начальник. Сегодня его представили руководителям министерств, ведомств и личному составу. Управление возглавил полковник Александр Бурдо, сообщает сайт Newsbash.ru.
Известно, что он имеет большой опыт в организаторской и управленческой деятельности. В 80-ых годах начал работать оперуполномоченным в Йошкар-Оле, позже занимал руководящие должности в подразделениях криминальной милиции Марий Эл. Последние три года возглавлял местное управление Росгвардии.
Читайте также
Политика
Ильдар Юланов назначен начальником управления транспорта и связи администрации Уфы
Политика
Олег Олейник назначен замминистра внутренних дел по Башкирии
Культура
Шамиль Абдраков возглавил управление культуры Уфы
Политика
Валерий Липский временно возглавил Следственный комитет Башкирии
Политика
Ринат Даминов будет курировать вопросы капремонта в Башкирии
Политика
Генерал МВД Башкирии Виктор Михайлов отстранен от должности
Политика
В Башкирии Управление Главы по противодействию коррупции возглавил Виктор Бутыркин
Общество
Водителям автомобилей Росгвардии разрешено нарушать ПДД